Ora il Cus deve  provare la scalata Techfind, riparti 

Sette partite ancora da giocare. Quattordici punti a disposizione per coronare i rispettivi traguardi di classifica: la salvezza per il Cus Cagliari, i playoff per la Techfind Selargius.

Il campionato di Serie A2 Femminile si appresta ad entrare nella sua fase cruciale, e le due portacolori isolane vogliono essere protagoniste.

Cus Cagliari

La classifica relega la formazione universitaria all’ultimo posto solitario. Un piazzamento che, a oggi, comporterebbe la retrocessione diretta in Serie B. L’ultimo successo, nitido e meritato, nello scontro diretto interno contro la Stella Azzurra ha però rilanciato le quotazioni di Striulli e compagne, che hanno già nel mirino la prossima gara spareggio. Domenica, alle 15, si va a Roseto: vincere è l’unica possibilità per uscire dalle sabbie mobili e approdare in zona playout. Coach Xaxa crede nell’impresa: «Per la qualità di gioco espressa nell’ultimo mese, certamente non meritiamo l’ultimo posto in classifica», spiega, «la squadra ha tanta voglia di riscattarsi e lo ha dimostrato contro Roma, offrendo peraltro un’ottima prova difensiva. I due punti conquistati rappresentano un’iniezione di fiducia che ci tornerà utile a Roseto».

Techfind Selargius

Un inizio d’anno in crescendo l’aveva portato fino ai piani altissimi della classifica. Poi, però, qualcosa si è inceppato: con una sola vittoria nelle ultime cinque gare, il San Salvatore ha progressivamente perso posizioni nella griglia playoff fino ad attestarsi in ottava posizione. Il cammino verso la qualificazione alla postseason è ancora lungo e tortuoso, ma le giallonere hanno tutte le carte in regola per rialzare la testa. La prima chance per il cambio di rotta arriva sabato (19) sul parquet di Ancona, formazione impelagata nella lotta per non retrocedere. La lunga Sofia Aispurua suona la carica: «Andiamo a giocare su un campo difficile e tradizionalmente molto caldo», evidenzia, «noi però crediamo fermamente nel nostro potenziale, e in settimana abbiamo lavorato con fiducia. Le sconfitte non devono demoralizzarci, perché i playoff sono alla nostra portata. Il nostro è un gruppo spettacolare che può arrivare lontano».



