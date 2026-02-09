Ora il Cus Cagliari vuole riscattarsi 

Una frenata brusca, che arriva forse nel momento meno adatto. Dopo il successo all’overtime di Ragusa, il Cus Cagliari cade sul parquet di Vicenza (66-54) e rallenta nella corsa ai playoff di Serie A2 Femminile.

La sconfitta del PalaGoldoni riporta le universitarie nel gruppo delle squadre appaiate a quota 14 punti insieme alle stesse venete, Rovigo e Alcamo, riaprendo completamente i giochi nella parte centrale della classifica.

Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per la formazione di Federico Xaxa, capace di partire forte grazie all’impatto di Nasraoui e di costruire subito un vantaggio di 8 lunghezze. L’inerzia è però cambiata nel secondo quarto, quando Vicenza ha alzato l’intensità difensiva trovando un parziale di 28-14 che ha indirizzato la partita. Nella ripresa le padrone di casa hanno gestito il controllo della gara, toccando anche il +19 nel terzo periodo.

Il Cus deve ora voltare pagina rapidamente: il prossimo turno porterà a Sa Duchessa la Futurosa Trieste, distante appena due lunghezze in classifica, in uno scontro diretto da non sbagliare.



Cus Cagliari : Nasraoui 15, Piedel 13, Bovenzi 10, Caldaro 3, Reggiani 1, Granzotto 2, Peric 7, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme 3, Corso ne. Allenatore Xaxa

