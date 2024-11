Ora il Carbonia torna sul mercato per rinforzarsi 

Carbonia. Prima era una vaga opzione, ora è una possibilità terribilmente concreta: il Carbonia vorrebbe tornare sul mercato. È un’intenzione che comincia a prender corpo dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato, rimediata domenica scorsa in casa 4-2 contro l’Ossese terza forza inEccellenza. Nonostante il grande rammarico per una gara che i minerari sul parziale di 2-2 hanno paradossalmente rischiato di vincere, o quanto meno di pareggiare quando erano sotto solo di un gol a 5’ dalla fine.

Il presidente

Ma, eccetto la vittoria casalinga contro il Villasimius, i restanti ko casalinghi (con la squadra precipitata nelle zone calde della classifiche) costringono la dirigenza a smettere di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno: «È chiaro che è una buona squadra - commenta il presidente Stefano Canu - e ci conforta aver saputo dall’Ossese che siamo stati gli unici a metterli davvero in seria difficoltà, ma non siamo felici della classifica anche se sapevamo di dover soffrire pure questa stagione». Anche contro l’Ossese, a parte i primi due gol iniziali che hanno fatto riemergere le pecche della difesa, l’undici di Mingioni (nelle cui file è emerso uno strepitoso Christian Mancini) ha tenuto testa ai più quotati avversari sfiorando prima la rete del vantaggio poi quella del 3-3.

Il calendario

Finito il periodo orribile che hanno messo la squadra contro avversarie quotate (ma la Nuorese, vittoriosa allo Zoboli 2-0, era alla portata dei biancoblù), forse da domenica prossima a San Teodoro inizia la fase più malleabile (sulla carta) del torneo. Ma con una certezza, in previsione di dicembre: «Si torna sul mercato: stiamo facendo valutazioni perché si deve andare a colpo sicuro, ma nessuno pensi a uno stravolgimento perché l’ossatura della squadra offre sincere garanzie di sicurezza». Bocche cucite sui reparti “indiziati”, anche per questioni di rispetto verso i calciatori che comunque sinora (supportati fedelmente dagli ultras in casa e fuori) non hanno mai fatto venir meno l’impegno.

RIPRODUZIONE RISERVATA