Ora il Carbonia punta al colpo grosso 

Carbonia. C’è stato un momento, due mesi fa, in cui anche lo spareggio sembrava compromesso e si profilava la retrocessione diretta. Ma con sei gare positive consecutive e a suon di vittorie (compresa quella di domenica 5-4 contro la retrocessa Villacidrese), il Carbonia si è rimesso in carreggiata e ha guadagnato il diritto di disputare almeno i playout in programma il 5 e il 12 maggio. Contro chi?

È la grande incognita e per stabilirlo non sarà determinante il risultato della prossima gara interna contro l’Ossese seconda in classifica. All’andata il Carbonia rimediò 5 reti. A seconda dei risultati del 28 aprile, si capirà se i minerari (35 punti) se la vedranno con la Tharros (36, ospiterà l’Iglesias) oppure col Calangianus (38, farà visita al Bosa). Villacidrese, Sant’Elena e Bosa sono già scese in Promozione. «Per noi cambia pochissimo», analizza il presidente Stefano Canu, «sebbene a seconda dei risultati si potrebbe partire avvantaggiati nel doppio scontro, ma ora questo aspetto non ci preoccupa perché da due mesi la squadra fa risultati, ha ritrovato la via del gol e quasi tutti i giocatori acciaccati sono stati recuperati». E il Carbonia potrà schierare Porcheddu, assieme a Illario uno dei due giocatori più forti dell’Eccellenza.

Palesa fiducia anche l’allenatore Diego Mingioni, che lo scorso novembre è subentrato a Maurizio Ollargiu: «Il ciclo di risultati utili consecutivi ha ridato fiducia alla squadra: arrivare almeno agli spareggi era il minimo risultato da raggiungere».

