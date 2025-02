ora il cagliari sogna davvero i playoff 

Il Cagliari continua a sognare. Nella sedicesima giornata di Serie A femminile arriva un successo (3-1 sull’Audace Verona) che permette alla squadra di Moreno Giorgi di superare le avversarie in classifica e guadagnare l’ottava posizione, quello che vale l’ultimo posto per i playoff scudetto.

La partita

Davanti ai propri tifosi, che hanno colorato la tribuna del PalaConi, le rossoblù vanno avanti al 15’ con Vecchione in contropiede su assist di Virdis. A due minuti dall’intervallo è la stessa Virdis a trovare il raddoppio con il destro dalla lunga distanza. A inizio ripresa è nuovamente Vecchione ad allungare sul 3-0, ma l’Audace Verona risponde subito con il gol del 3-1 di De Cao. Nel finale il Cagliari resiste all’assalto delle venete col portiere di movimento e conquista la vittoria che vale il sorpasso in classifica.

Serie B

Domenica senza gare per le sarde di B femminile. In settimana le squadre isolane erano scese in campo per la terza giornata della fase a gironi di Coppa Italia. L’Athena Sassari ha conquistato i tre punti battendo 12-4 l’Arzachena in trasferta. A Oristano successo di misura per il Cus Cagliari che si impone per 2-1 sull’Oristanese. In testa al girone di coppa tutto sardo ci sono Jasnagora, Athena, Cus Cagliari, tutte a quota 6, anche se le sassaresi rispetto alle due cagliaritane hanno disputato una gara in più. Il 16 febbraio si gioca la quarta e penultima giornata del girone. Per il campionato si torna in campo invece domenica.

