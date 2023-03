Ora il Cagliari può puntare il 3° posto 

Prova di cuore. Prova di testa. Prova di forza. Proprio quello di cui aveva bisogno il Cagliari per uscire dall’impasse, sfatare anche l’ultimo tabù e provare così a giocarsi le proprie carte nelle ultime otto partite (di cui sei scontri diretti). Un sabato pazzesco lontano dall’Isola (dove non riusciva a imporsi da settembre) che apre scenari impensabili solo un mese fa, stimola l’appetito, la fantasia e l’adrenalina allo stesso tempo. Il secondo posto (e quindi la possibilità di conquistare la promozione diretta) è oggettivamente distante e se anche i rossoblù dovessero vincerle tutte (come si è auspicato Ranieri nel dopo gara di Reggio Calabria), il Genoa dovrebbe avere a sua volta un crollo (alquanto improbabile visto il ritmo che sta tenendo). Il terzo e il quarto, invece, sono a portata d’impresa, altroché. E la sfida contro il Sudtirol di Bisoli subito dopo la sosta sembra quasi un assist del calendario e scritta nel destino. Alla Unipol Domus poi, dove la luce è sempre accesa e persino le difficoltà più estreme si trasformano in opportunità.

La svolta tattica

Cagliari, è qui la svolta. Per quanto la salita resti ripida e la concorrenza agguerrita. Intanto, ha blindato i playoff (anche questo non era affatto scontato un mese fa), ora deve fare in modo, però, di affrontarli con il coltello dalla parte del manico, evitare quindi i preliminari e avere il bonus in caso di parità, almeno in semifinale. Per questo deve provare a chiudere la “regular season” il più in alto possibile, cavalcare l’onda come se non ci fosse un domani e dimostrare che la prestazione del “Granillo” non è stata un’eccezione, ma la regola, ormai. Che poi, una conferma già lo è stata. Senza soluzione di continuità con la ripresa di Cagliari-Ascoli, quasi un tutt’uno. Con gli stessi interpreti (eccetto Obert), non a caso. Con lo stesso sistema di gioco (4-3-1-2), inevitabilmente. Con la stessa mentalità (aggressiva), soprattutto.

È salita l’asticella

Una miscela esplosiva che ha valorizzato i piedi più pregiati. Così, dopo aver dato solidità difensiva (e quindi stabilità e certezze) a una squadra spaesata e al limite della depressione, Ranieri ha sollevato l’asticella e ora raccoglie i frutti anche di quelle partite brutte, sporche e cattive che hanno permesso ai giocatori più fragili di crescere senza compromettere la classifica, aspettando tempi migliori. Eccoli, appunto. Oggi il Cagliari sa quello che vuole e come andare a prenderselo negli ultimi trenta metri. Mancosu trequartista la chiave di volta, Lapadula il valore aggiunto, Prelec la punta giusta al posto giusto per liberare il campo all’italo-peruviano. Con la prospettiva Pavoletti, stessa funzionalità dello sloveno in un tridente col vertice basso come questo, e chiaramente più strutturato fisicamente e tecnicamente, più esperto e, soprattutto, più sensibile al gol.