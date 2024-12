Ora Il cagliari può alzare l’asticella 

L’asticella sale nel momento giusto per il Cagliari che, grazie al successo sul Verona, può affrontare questo rush finale del 2024 (insidioso a dir poco) con meno apprensione e più convinzione. Domenica la Fiorentina al Franchi, quindi l’Atalanta alla Domus, a seguire la sfida di Venezia che, oltre a rievocare tristi e malsani ricordi, vale e pesa il doppio considerato l’avversario. A chiudere l’anno solare la partitissima con l’Inter, di nuovo in casa, con tutte le insidie del caso, manco a dirlo. Il sipario sul girone d’andata calerà poi il 5 gennaio a Monza. Cinque gare in tutto nelle quali i rossoblù dovranno reggere l’urto (quelle contro le tre big tolgono il fiato al solo pensiero) e provare a racimolare il più possibile per raggiungere, magari superare, quota venti, e rimanere così in linea con la tabella salvezza. Sei punti, dunque, sono l’obiettivo minimo sindacale, otto l’ideale per cominciare con slancio la seconda e decisiva parte del campionato.

Lo spirito giusto

La trasferta di Firenze è un banco di prova importante considerato lo stato di grazia dei viola, ma anche il loro stato d’animo dopo il malore che ha colpito ieri il 22enne Bove in campo e che ha spinto la Lega a rinviare così la gara con l’Inter. Il Cagliari ci arriva motivato e libero da ogni turbamento, pronto a giocarsela, dunque, a viso aperto. Poi vada come vada. Il successo di venerdì non è servito solo a battere e superare una diretta concorrente: ha spazzato via sul nascere i fantasmi e valorizzato i pareggi con Milan e Genoa. Che poi era il concetto sul quale cercava sponda l’allenatore Nicola nella conferenza stampa della vigilia, e ribadito, non a caso, con i tre punti in tasca subito dopo il match con l’Hellas. E se la continuità nei risultati agevola il percorso di crescita nel lavoro quotidiano e nel morale di tutto l’ambiente, il balzo in classifica è stato notevole. Potrebbe servire da cuscinetto in questo ciclo terribile che attende i rossoblù tra dicembre e i primi di gennaio.

Il valore aggiunto

Dopo la Fiorentina, seguirà l’Atalanta schiacciasassi dalla quale, tra l’altro, sono arrivati in estate Piccoli, Adopo, Zortea e Palomino. E chissà se il fatto che si giochi alla Domus, possa in qualche modo attutire il colpo bergamasco. Il Cagliari punta a conquistare almeno due pareggi tra le partite con Fiorentina, Atalanta e Inter. Nella speranza di aggiudicarsi, allo stesso tempo, gli scontri diretti con Venezia e Monza. La strada è segnata, insomma, e il Cagliari è pronto a percorrerla con lo spirito giusto e la sensazione di poter alzare il livello della competizione. Grazie appunto agli ultimi risultati positivi e alle mille risorse di un gruppo plasmato e gestito chirurgicamente da Nicola, il vero valore aggiunto dei rossoblù in questo momento, bravo a dosare le energie e trovare degli equilibri non solo in campo. Magari certe sue scelte non sempre pagano, ma rendono tutti (o quasi) protagonisti e partecipi del progetto, e quindi sempre sul pezzo, che giochino dall’inizio o solo gli ultimi dieci minuti. Anche per questo - forse - la squadra rossoblù ha dimostrato di essere la più coerente tra quelle in lotta per la salvezza creando, passetto dopo passetto, un piccolo solco sul terzultimo posto. Ora ha la possibilità di passare allo step successivo, tra le gare con Fiorentina, Atalanta, Venezia, Inter e, infine, Monza. Perché le insidie del calendario possono diventare uno straordinario trampolino di lancio.

RIPRODUZIONE RISERVATA