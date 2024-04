Ora il Cagliari le guarda tutte dall’alto 

A passo lento, lentissimo. Le dirette concorrenti stanno facendo una fatica immane a conquistare punti, a parte qualche estemporaneo exploit (come quello dell’Empoli con il Torino). E di questo passo, la quota salvezza potrebbe scendere e assestarsi a 35, se non addirittura a 34. Pesa così come un macigno il successo contro l’Atalanta: ha consentito al Cagliari di fare un salto triplo in classifica e lasciarsele tutte alle spalle. Alla squadra di Ranieri bastano ora altri due successi nelle ultime sette giornate per chiudere la pratica. Magari anche uno solo, più uno-due pareggi. La strada è spianata, insomma, per quanto le insidie siano dietro l’angolo. Lo stesso tecnico rossoblù ha invitato tutti a mantenere alta la concentrazione e a non illudersi: «Abbiamo fatto tanto, ma la nave non è ancora in porto. E dobbiamo incontrare alcuni scogli».

Due sfide di fuoco

Il primo domenica a San Siro, addirittura i campioni d’Italia in pectore. Cinque giorni dopo la sfida con l’Inter, alla Domus è attesa la Juventus. Livello di difficoltà massimo e speranze ridotte al lumicino, dunque, nei prossimi 180 minuti. Per quanto i nerazzurri intravedano ormai il traguardo e non sentano più la pressione della vittoria a tutti i costi e i bianconeri, quest’anno, i treni decisivi li abbiano persi proprio contro le squadre di fascia medio-bassa. Il 2-1 sulla Dea ha poi rilanciato il Cagliari dal punto di vista mentale, non solo in classifica. Paradossalmente, non ha nulla da perdere contro l’ex Barella e compagni e proprio questa spensieratezza, unita all’autostima ritrovata e all’adrenalina a mille, potrebbe aiutarlo a centrare l’impresa.

Il calendario

I match con Inter e Juventus sono comunque un’opportunità e Ranieri vuole provare a raccattare qualcosa, consapevole che il momento decisivo arriverà tra fine aprile e inizio maggio, nelle gare con Genoa (in trasferta) e Lecce (in casa). Seguiranno quella col Milan, sempre al Meazza, lo scontro diretto con il Sassuolo a Reggio Emilia e, a chiudere, il match con la Fiorentina nell’Isola. L’obiettivo è quello di presentarsi alla sfida del “Mapei” il 19 maggio (è la penultima giornata) con la salvezza già in tasca. Obiettivo tutt’altro che scontato, ma più praticabile dopo i tre punti ottenuti con la Dea e il mezzo passo falso degli stessi emiliani a Salerno.

Gli scontri diretti

Anche se oggi il punto di riferimento è il Frosinone, terzultimo, distante quattro lunghezze e in grossa difficoltà (non vince da undici turni, vale a dire dalla gara con i rossoblù del 21 gennaio). Il fatto che tra il Cagliari e i ciociari ci siano tre squadre rassicura ulteriormente considerati anche i tanti scontri diretti in programma (che danno da una parte ma tolgono dall’altra). Il primo già sabato, tra Lecce ed Empoli. Tra due weekend il doppio faccia a faccia Verona-Udinese e Sassuolo-Lecce. Alla quartultima giornata, si sfidano contemporaneamente Cagliari e Lecce alla Domus ed Empoli e Frosinone al Castellani. Da brividi Lecce-Udinese nel turno successivo, poi Sassuolo-Cagliari, appunto. Al fotofinish Frosinone-Udinese, ma bisognerà capire se una delle due sarà già salva (o già retrocessa).

Il rush finale

Sette squadre nello spazio di sei punti: una bagarre così affollata e incerta nella lotta per la salvezza a sette gare dalla fine non si vedeva da anni. Non esiste un calendario più o meno abbordabile, lo potrebbe diventare, al limite, cammin facendo, quando avversari nettamente più forti potrebbero perdere stimoli ed essere così più vulnerabili. Il rush finale è cominciato, si salvi chi può.

