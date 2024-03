Ora il Cagliari intravede il traguardo 

Otto punti in quattro partite, più della metà di quelli conquistati in tutto il girone d’andata. Eccola, dunque, la spallata che spazza via sul nascere la crisi e rassicura. Arriva nel momento clou del campionato e indirizza il rush finale del Cagliari, a -9 dall’obiettivo ormai se davvero la quota salvezza è 35, come hanno ipotizzato di recente, tra i tanti, anche l’allenatore Ranieri e il ds Bonato. Al diavolo il timore reverenziale con le grandi (il 2-1 sul Bologna, tuttavia, pesa, eccome) o l’amarissimo rendimento in trasferta (addolcito dal recente successo di Empoli), Lapadula e compagni difficilmente steccano le partite che contano e hanno la strada pressoché segnata nelle ultime dieci che ancora mancano. Potrebbe bastargli vincerne tre per chiudere il conto e provare così a gettare le basi per la stagione che verrà con meno apprensione e più cognizione. E già nei prossimi centottanta minuti - sabato a Monza e, soprattutto, il giorno di Pasquetta alla Unipol Domus contro il Verona - possono mettere il cappello sull’obiettivo che sembrava essergli sfuggito di mano soltanto un mese fa dopo le disfatte con le due romane.

Gli scontri diretti

Gli scontri diretti hanno rappresentato una svolta, così come era successo nella prima parte del torneo (dopo un avvio shock). L’andamento altalenante dei rossoblù è stato da subito condizionato dal calendario. Ma proprio dal calendario sono poi arrivati gli assist decisivi. E altri tre sono in arrivo per chiudere il cerchio: dopo il Verona, è atteso nell’Isola anche il Lecce il 5 maggio, due settimane dopo a Reggio Emilia nella penultima giornata è in programma poi la sfida con il Sassuolo. Sono queste, dunque, le partite da non sbagliare, assolutamente. Con il pareggio contro il Napoli, però, il Cagliari ha sollevato l’asticella e non punta più soltanto gli avversari di pari grado. «In settimana analizzeremo quel che è successo dopo il 3-0 per andare a vincere a Monza», ha detto, non a caso, il difensore Dossena dopo il 4-2 sulla Salernitana. Utilizzando il termine «vincere», appunto, per una gara che solo qualche settimana fa poteva sembrare proibitiva. Perché oltre alla classifica, è cambiata pure la mentalità. Così, anche le gare con Atalanta, Genoa e Fiorentina possono regalare soddisfazioni non preventivate. E chissà, magari anche quelle con Juventus, Milan e Inter.

Il valore aggiunto

Senza poi considerare l’aspetto tecnico. Se i tanti infortuni - paradossalmente - hanno consentito a Ranieri di recuperare (anche mentalmente) giocatori chiave come Lapadula e Shomurodov, inserire subito Gaetano e rilanciare Oristanio dopo il lungo stop, per il rush finale, con i recuperi di Luvumbo, Pavoletti e Petagna, il tecnico romano potrebbe contare sull’intero arsenale offensivo. Nelle ultime due-tre giornate potrebbe tornare a disposizione persino Mancosu. E nessuna delle concorrenti in lotta per la salvezza - oggettivamente - può contare su un parco attaccanti così forte e variegato. Un valore aggiunto che valorizza il lavoro di squadra, le scelte dell’allenatore ma anche quelle della società sul mercato, sia quelle fatte in estate che a gennaio. Tra nove punti sarà tutto molto più chiaro.

