Ora il Budoni pesca dall’Olbia: Glino e Occhioni 

Il Budoni neo promosso in Serie D dopo la vittoria agli spareggi si rinforza e ingaggia dall’Olbia i centrocampisti Alessio Glino (2005) e Fabio Occhioni (2001). Due pedine che si aggiungono a Domenico Manuel Druda (2004), ex Pro Villafranca, al centrocampista Marco Scolaro, (2003, ex Città di Sant’Agata) e ai 2006 Pietro Succu e Francesco Tupponi, entrambi ex Oliena. Il club ha bilndato il capitano Marco Farris e l’esterno Marco Raimo. Il gran colpo di mercato è stato il difensore Ramos Borges Emerson, ex Olbia, che sarà fondamentale nella crescita dei giovani.

Ogliastra-Sarrabus

La Costa Orientale Sarda (Serie D) continua a ufficializzare nuovi arrivi. All’attaccante Alessandro Aloia (classe 1996), proveniente all’Atletico Uri, al fantasista Antonio Loi (1996) e alla punta Massimiliano Manca (2002), entrambi ex dell’Arzachena (tutti e tre hanno firmato per una stagione), si sono aggiunti l’attaccante argentino Victor Gomez (1994), i difensori Federico Bonu (1994), ex Arzachena, e Matteo Gallo (1999), ex Casale. Confermati in rosa Flippo Mascia, Diego Laconi, Lorenzo Cogotti, Andrea Demontis, Maurizio Floris, Sergio Nurchi, Mattia Floris, Pietro Ladu, Marco Piredda, Tristan Ganzerli e Alessio Cossu.

I movimenti

Il centrocampista Luca Manca, la scorsa stagione all’Arzachena, si è accasato alla Casertana. Il portiere Eugenio Fusco sarebbe invece vicino alla Cynthialbalonga, che ha acquistato il sardo Roberto Cappai, ex Varese. Il difensore Simone Patacchiola è passato dall’Ossese al Latte Dolce.

Cambio in panchina

In Promozione il Gonnosfanadiga ha annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Matteo Congia, ex tecnico della Villacidrese. Subentra a Nicola Saba.

