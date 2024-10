Ora i ragazzi hanno una casa 

Selargius. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. Anche se nel frattempo le difficoltà non sono mancate. Con un mese di ritardo rispetto al previsto, le squadre giovanili del Selargius e della Asd Futura Sales hanno un campo di gioco da utilizzare senza dover chiedere ospitalità altrove: ieri il Comune ha consegnato alla società le chiavi dell’impianto di San Lussorio, sul cui terreno Allievi e Giovanissimi potranno allenarsi e disputare le partite dei vari campionati. La prima già domenica, quando alle 11 è in programma il match degli Allievi regionali dello Sporting Selargius.

«Ci era stato assicurato che lo avremmo avuto a disposizione prima», sottolinea Denis Fercia, direttore sportivo del club, «e noi abbiamo organizzato il programma societario sulla base di quelle tempistiche. Invece i tempi sono stati più lunghi». Ma, assicura il dirigente, nessuna polemica: «No, ora siamo contenti di avere una casa stabile».

I problemi

Facile spiegare quale sia stato il problema logistico. La prima squadra, che milita in Promozione, disputa le gare al “Virgilio Porcu 1” in via della Resistenza. Ha il fondo in erba naturale, dunque facilmente deperibile, e non lo si può “stressare” troppo. Dunque, meglio evitare il suo utilizzo per gli allenamenti che non siano della prima squadra. Così le giovanili usano il “Virgilio Porcu 2”, adiacente al primo ma col fondo in terra battuta.

Su questo impianto però il Comune ha deciso di installare un fondo in erba sintetica che, nelle intenzioni, sarà disponibile entro il prossimo maggio. I lavori di adeguamento sono cominciati ad agosto e nel frattempo le giovanili avrebbero dovuto utilizzare l’impianto di San Lussorio, da consegnare ai club a inizio settembre. Invece i tempi si sono allungati.

Le alternative

Così le squadre per allenarsi hanno dovuto usare la fantasia (utilizzando il parco Lineare e quello di Terramaini più alcuni campi di calcio a 5) e rivolgersi ad altre società quali Azzurra Monserrato e Monastir. Ovviamente pagando l’affitto. Domenica scorsa sono cominciati i campionati degli Allievi 1 e Giovanissimi 1: si giocava in casa contro la Ferrini, ma non avendo un impianto il club ha dovuto chiedere ospitalità proprio agli avversari giocando, di fatto, in trasferta. Ancora martedì scorso gli allenamenti sono stati svolti su un campo a 7 in terra battuta. Da ieri finalmente si cambia.

L’amministrazione

«Seppur con qualche settimana di ritardo rispetto ai tempi preventivati dovuto all’iter burocratico, siamo felici di poter rimettere il campo di San Lussorio a disposizione delle società sportive», sottolinea il sindaco Gigi Concu, il quale poi spiega che si tratta di «una soluzione temporanea in attesa che vengano conclusi anche gli interventi al generale Porcu e di poter restituire alle società e alla cittadinanza una struttura moderna e all’avanguardia».

