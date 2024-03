Ora i parlamentari sardi sono quindici 

Alle Politiche di settembre 2022 sono stati eletti 16 parlamentari in Sardegna (uno non sardo, il senatore Marcello Pera, FdI), mentre una sarda, Alessandra Todde, è stata eletta in Lombardia. Ora che Todde è diventata presidente della Regione lascerà il seggio al primo dei non eletti del M5S, il varesino Antonio Ferrara e, tirando le somme, complessivamente i deputati e i senatori sardi saranno 15 (Nella precedente legislatura erano 25).

Todde è stata eletta nel Collegio plurinominale 1 della Circoscrizione Lombardia 2 (che comprende le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, e parte della provincia di Bergamo), di cui era capolista. Le subentra il secondo della lista, appunto Antonio Ferrara, che si era affermato nelle "parlamentarie" del Movimento a Varese, ma a cui Conte aveva preferito come capolista Todde, una dei nomi del “listino di Conte”.

Ora in Parlamento ci sono, a Palazzo Madama Antonella Zedda (FdI), Giovannino Satta (FdI), Marco Meloni (Pd) e Sabrina Licheri (M5S). Alla Camera, Dario Giagoni (Lega), Barbara Polo (FdI), Gianni Lampis (FdI), Ugo Cappellacci (Forza Italia), Salvatore Deidda (FdI), Francesco Mura (FdI), Pietro Pittalis (Forza Italia), Silvio Lai (Pd), Emiliano Fenu (M5S), Susanna Cherchi (M5S), Francesca Ghirra (Alleanza Sinistra-Verdi).

