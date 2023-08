Ora i nonnini hanno la loro casa 

Da tempo si ritrovavano in piazza Azuni, al freddo d’inverno e sotto il sole durante l’estate. Una chiacchierata fra amici, una partita a carte all’aperto, e poi tutti a casa. «Ora finalmente abbiamo uno spazio dove incontrarci e stare in tranquillità», sorridono gli anziani che da pochi giorni frequentano il nuovo centro di aggregazione fronte piazza Sant’Elena, ceduto dal Banco di Sardegna e inaugurato di recente come struttura comunale polifunzionale.

Spazi per stare insieme, con tavolini e sedie a disposizione, ma non solo: i pensionati della città vengono supportati - da due educatori sempre presenti in sede - nell’utilizzo della posta elettronica, dello Spid e nella prenotazione di visite mediche. Fra i sevizi offerti c’è anche lo sportello di consulenza per informare sulle associazioni culturali, ricreative e di volontariato presenti in città. Oltre allo spazio giovani già attivo da alcune settimane, insieme al segretariato sociale.

E, com’era prevedibile, il centro ha registrato subito il pienone di anziani. Per loro porte aperte il martedì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30. «Questo spazio serviva, sino alla settimana scorsa la sera restavo a casa perché non sapevo dove andare», racconta Enrico Isola, 87 primavere alle spalle. «Qui, anche se non gioco a carte, mi distraggo e trascorro un pomeriggio in compagnia». Per Giampaolo Lallai, 75 anni, è «un’ottima iniziativa da parte dell’amministrazione comunale. Adesso sta a noi anziani saper sfruttare e rispettare questa opportunità che ci è stata data».

Anche Tore Murgioni, 75 anni, è fra gli assidui frequentatori: «Non sono un amante delle carte, ma vengo spesso per farmi una chiacchierata. Dobbiamo ringraziare il Comune e il sindaco per questa opportunità, poi certo se riuscissero a garantire l’apertura del centro tutti i pomeriggi sarebbe meglio. E spero che presto ci sia la partecipazione anche da parte delle donne». Sulla stessa linea Beniamino Spiga, 81 anni: «Ci piacerebbe stare qui tutta la settimana, ma l’apertura per quattro pomeriggio è già un buon punto di partenza».

Tutto viene coordinato dalle Politiche sociali e generazionali del Comune. «Una priorità alla quale come amministrazione abbiamo lavorato da subito: aprire dei centri aggregazione e dare la possibilità ai quartesi di tutte le età di incontrarsi e stare insieme», sottolinea l’assessore competente Marco Camboni. «Lo abbiamo fatto con i locali di via Zara, quelli di via Mar Ligure nel litorale, e continueremo a farlo con la sala Pira. E la risposta dei cittadini a questi nuovi servizi ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta». Poi l’appello alle donne per frequentare via Zara: «Vogliamo estendere l’invito a partecipare anche alla fascia di popolazione femminile, molto attiva e capace di dare un contributo in più nel centro che non vorremmo diventasse di soli uomini», conclude l’assessore.

