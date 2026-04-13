«Ora i lavori per riaprire il ponte» 

La risoluzione contrattuale da parte della Città Metropolitana nei confronti della ditta (Cantieri Edili srl) del ponte di ferro «è un significativo risultato». Adesso però «dobbiamo lottare per far sì che i lavori riprendano il prima possibile in modo da riaprire il ponte al traffico». Lo ha sottolineato ieri sera il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nel corso dell’assemblea pubblica che si è tenuta in municipio per fare il punto sulla situazione del ponte di ferro. «Ci aspettiamo - ha spiegato Porcu - che l’impresa faccia ricorso, ma questo non vuol dire che un eventuale strascico giudiziario interferisca sui lavori. L’auspicio è che subentri la seconda ditta in graduatoria, una ditta sarda con sede legale a Cagliari. E che magari ci si organizzi per due o tre turni di lavoro, 24 ore su 24».

I tempi

Entro il 30 aprile il direttore dei lavori, su ordine del responsabile del procedimento della Città Metropolitana (l’ingegnere Paolo Mereu), dovrà redarre un verbale sullo stato di consistenza di quello che è stato fatto sul ponte in questi 2 anni. Mettere nero su bianco, cioè, la percentuale dei lavori portati a termine che, in base a una prima stima, è di appena l’8 per cento. Verbali che saranno dunque inoltrati alla seconda classificata che deciderà, appunto, se subentrare o no.

Il presidente del comitato per un nuovo ponte, Antonio Congiu, ha ringraziato i cittadini del Sarrabus per la grande mobilitazione di queste settimane: «Abbiamo raccolto 5300 firme - ha detto - e non era scontato. Il Sarrabus si è dimostrato davvero unito. Inoltreremo le firme anche all’autorità anti corruzione».

In allerta

La protesta, adesso, sarà rimodulata: «Vedremo nei prossimi giorni come procedere - ha aggiunto Congiu - diciamo che il presidio resta ma non sarà permanente. Di certo non arretreremo di un millimetro». Congiu, infine, ringrazia pubblicamente l’ingegnere della Città Metropolitana Paolo Mereu: «Spesso si dice che gli enti pubblici lavorano male, l’ingegner Mereu si è dimostrato una persona tutto d’un pezzo. Non tutti i funzionari pubblici sono uguali».

Due o tre settimane ancora, insomma, per capire se i lavori riprenderanno in tempi brevi o se - quello che i cittadini dell’intero Sarrabus non si augurano - sarà necessario espletare una nuova gara d’appalto. In quest’ultimo caso si ricomincerebbe tutto da capo. Con tempi lunghi e incerti.

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