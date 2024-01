Ora Gueli tallona Porcheddu 

Anche dopo la prima giornata di ritorno al comando della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza c’è Andrea Porcheddu, centrocampista del Carbonia. I minerari non hanno ancora esordito nel nuovo anno avendo osservato, sabato scorso, il turno di riposo, ma Porcheddu ha mantenuto il primato dopo aver chiuso il 2023 con due punti di vantaggio sugli immediati inseguitori. Finora è stato votato per tredici volte.

Però ha guadagnato una preferenza Mattia Gueli, l’esterno dell’Ossese protagonista di una grande prestazione nella sfida vinta 2-1 contro la capolista Ilvamaddalena, e ora il giocatore 26enne, giudicato fra i tre migliori della sua squadra dal tecnico dei biancocelesti Carlo Cotroneo, è a una sola lunghezza da Porcheddu. Oltre al Carbonia, nell’ultimo turno non sono scesi in campo i loro cugini dell’Iglesias: l’incontro tra gli uomini di Giampaolo Murru e il Tempio è stato rinviato per l’impraticabilità del Monteponi. Pertanto sono rimasti fermi a 11 punti i centrocampisti rossoblù Gianluigi Illario e Mauricio Bringas, raggiunti dall’attaccante Michele Suella della Villacidrese.

A sud

Nel girone A di Promozione sembra che nessuno intenda scalzare dalla vetta l’attaccante Alex Tomasi del Gonnosfanadiga, fermo da tempo a nove preferenze. Sabato scorso (quindicesima giornata) i biancoverdi, ultimi della classe, non hanno giocato il match contro il Monastir, rinviato per l’impraticabilità del campo. Aumenta la composizione del gruppone all’inseguimento di Tomasi: a quota otto voti si è passati da nove a quattordici calciatori. Ai già presenti Sergio Aresu (Atletico Cagliari), Giacomo Chessa (Castiadas), Nicolò Agostinelli (Guspini), Silva Pinto Henrique Vinicius (Idolo), Pierluigi Porcu e Gianmarco Paulis (Monastir), Fabio Argiolas (Selargius) e Federico Perez Ojeda (Selargius) e Simone Contu (Tortolì) si sono aggiunti, grazie al punto ottenuto nel primo turno dell’anno, Antonio Grosso (Calcio Pirri), Federico Ruggiero (Gialeto), Nacho Prieto (Idolo), Mahamadou Salifou Moussa (Terralba) e Daniele Bratzu (Villamassargia). Ancora più folto il gruppo con sette voti, formato da diciassette calciatori.

A nord

Nel girone B il primato ora è condiviso: Emanuele Fini dello Stintino è stato agganciato da Davide Barattelli del Tuttavista. Fini dopo aver raccolto 12 preferenze di fila non è stato più votato. Ne ha approfittato Barattelli che domenica scorsa, indicato dal tecnico del Fonni, è balzato a sua volta a quota dodici. Avanzano a 11 gli attaccanti Domenico Saba dell’Usinese e Andrea Usai della Lanteri Sassari.

Con lo stesso punteggio, già dalla precedente giornata, c’è Stefano Mereu dell’Alghero. Salgono a dieci preferenze Fabio Cocco, il capitano della Nuorese autore del gol rivelatosi decisivo per il successo contro il Luogosanto nell’ultima giornata, e Massimo Cosseddu, in forza proprio al Luogosanto. I due giocatori hanno agganciato Andrea Iesu, attaccante del Santa Giusta, e Federico Fernando Ferrari, ex del Bonorva passato alla Tharros (in Eccellenza) in questo mercato invernale.

