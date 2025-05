Ora gli uffici rischiano la paralisi 

Magari non è proprio una certezza, ma si avvicina molto: con la spada di Damocle della decadenza inchiodata nel Campo largo, difficile non immaginare una Regione in affanno. Ed effettivamente nella politica sarda una domanda si sta rincorrendo, dall’una e dall’altra parte: il timore per la fine anticipata della legislatura inciderà nell’azione di governo? Del resto, la sentenza di mercoledì, per quanto sia solo un primo round, ha imputato ad Alessandra Todde «gravi e plurime violazioni» nella rendicontazione delle spese elettorali. Nessun mandatario nominato, nessun conto corrente aperto per la raccolta delle donazioni, nessuna conformità tra rendiconto presentato e disposizioni di legge. Lo diceva il Collegio di garanzia a dicembre, l’ha confermato l’altro giorno il Tribunale di Cagliari.

Questioni sul tavolo

Il ragionamento intorno ai possibili effetti post sentenza scorre su due piani paralleli. Uno è squisitamente tecnico, l’altro politico. Il primo lo interpreta Massimiliano Marcialis, avvocato amministrativista del Foro di Cagliari; l’altro lo esamina Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna che sul rischio paralisi in Regione aveva sollevato dubbi già mesi fa, quando venne fuori l’ordinanza-ingiunzione che comminava a Todde 40mila di sanzione sommati alla richiesta di decadenza.

L’analisi

Marcialis commenta dapprima la legittimità dei futuri atti. E dice: «Non c’è alcun rischio che si perda. La presidente Todde ha un mandato elettorale per governare la Sardegna. La sua azione è tutelata anche dai principi che regolano il Sistema pubblico. Mi riferisco intanto al principio della continuità dell’azione amministrativa, ciò che contribuisce a dare stabilità agli effetti degli atti stessi – spiega l’avvocato –. Ma mi attengo anche al principio del funzionario di fatto, così come a quello di affidamento dei terzi. La funzione pubblica, a meno di un’usurpazione, ha garanzie tali da non poter venire meno. Questo soprattutto a tutela dei consociati». Per l’avvocato, insomma, almeno sotto il profilo formale «la legittimità degli atti futuri è salva. Certo, non si possono escludere ricorsi, ma questo non attiene alla sfera della condizione in cui si trova la presidente della Regione secondo le prescrizioni del diritto».

La possibilità

Altra questione quella relativa ai compensi. Qui Marcialis solleva un’ipotesi destinata a creare dibattito. «Non c’è univocità sul fatto che Todde non debba restituire le somme percepite per il suo mandato di governatrice». Questo avverrebbe «a partire dal pronunciamento di mercoledì, nel caso di un’eventuale conferma della sentenza nell’ultimo grado di giudizio». L’amministrativista la spiega così: «La decadenza è una condizione di nullità, ecco perché, in via di ipotesi, potrebbe venire meno il diritto al compenso con conseguente obbligo di restituzione».

Le perplessità

Ledda lo ripete: «Non possiamo che confermare quanto detto lo scorso gennaio, perché, di fatto, novità sostanziali non ce ne sono sulla vicenda decadenza. Ribadiamo – dice il segretario generale – che per la Cisl sarda l’Isola non può permettersi una prolungata situazione di incertezza: sarebbe una sciagura per l’intero sistema economico, ma anche per le delicate vertenze aperte. Dalla povertà alle politiche energetiche, dalla sanità all’industria». Ledda guarda anche agli effetti sulla «già lenta spendita dei fondi europei e del Pnrr. Non sarebbe accettabile – è la sottolineatura – che la macchina amministrativa subisse rallentamenti o, peggio, si fermasse in attesa che si chiarisca la vicenda sulla possibile decadenza della presidente Todde». Per Ledda sarebbe «una sciagura anche il ritorno anticipato alle urne». Solo che alternativa, nel caso di sentenza passata in giudicato, non ce ne sono.

