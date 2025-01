«Ora gli stati generali della salute» 

Quali soluzioni si stanno mettendo in campo per prenotare una visita specialistica senza aspettare mesi? Per garantire l’assistenza di base a migliaia di cittadini scoperti e a tutti i bambini senza pediatra? Per assicurare che le cure negli ospedali siano sempre efficienti e la gente non sia costretta a fare “turismo sanitario”? Per dare risposte a chi vive in luoghi periferici dove gli ospedali di prossimità hanno subito un graduale indebolimento e non riescono più a dare neppure le cure più semplici?

Domande chiare e urgenti, che l’Anci Sardegna gira alla Regione, in un lungo documento presentato dalla presidente Daniela Falconi a nome di tutti i sindaci dell’Isola – «muovendo dalle ansie delle comunità e degli amministratori locali» – nel corso dell’audizione che si è tenuta ieri con la commissione Salute.

La proposta

Un altro giorno di colloqui – dopo quelli con i sindacati, i medici, gli infermieri, ecco quelli con i primi cittadini – per parlare del Dl 40, anche se ormai la discussione è a 360 gradi sulla grave situazione della sanità, dato che quel provvedimento, come si sa, sarà superato da un maxi-emendamento della Giunta che dovrebbe essere ancora riservato ma che in realtà tutti hanno visto, senza trovare le risposte che servono.

Così, dato che il tempo passa e si continua a tergiversare, l’Anci (ri)lancia gli Stati generali della Sanità e della Salute, «quale luogo di confronto e di proposta su un terreno comune, da ricercarsi dentro il Consiglio regionale, con gli enti locali, le forze sociali, le associazioni e i comitati. perché crediamo che solo con una vasta convergenza si potrà vincere la sfida per creare una sanità efficiente, efficace, democratica».

Un nuovo Piano

E nella norma in esame – prosegue l’Anci – ci devono essere una serie di elementi imprescindibili che portino all’approvazione del nuovo Piano sanitario regionale: assunzioni straordinarie, copertura delle sedi vacanti dei medici di medicina generale, rete sociosanitaria territoriale con particolare riferimento alle aree interne, Case della comunità finanziate col Pnrr, rafforzamento dell’emergenza-urgenza di prossimità, potenziamento della rete ospedaliera con la specificazione delle funzioni per ciascun presidio, integrazione della sanità privata, azioni per l’abbattimento delle liste d’attesa, programma operativo sull’edilizia ospedaliera.

Le grandi città

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha acceso i riflettori su un maggiore coinvolgimento degli enti locali per arginare i costi sanitari con mirate politiche sociali e sulla necessità di intervenire sui territori per alleggerire il sovraccarico degli ospedali cittadini, Santissima Trinità, Brotzu e Policlinico, in forte sofferenza».

Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, ha affermato l’urgenza di una riorganizzazione edilizia, «abbiamo 7 edifici», insieme con la realizzazione di un nuovo ospedale a Sassari, per ridurre i costi di gestione e semplificare la vita ai cittadini.

L’Università

Sottolinea Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari: «Ribadiamo l’esigenza di ampliare la rete formativa, il che significa fondamentalmente creare una struttura più grande, per permettere che i corsi di studio - e quelli di specializzazione - possano trovare poi l’accreditamento Anvur. Questa è stata sempre l'unica proposta che ha fatto l’Università nel tempo, speriamo che prima o poi venga accolta: un sistema sanitario regionale senza un sistema di formazione forte rischia di vedere vanificati tutti gli sforzi».

