«Ora gli impegni vengano messi nero su bianco» 

Non c’è più spazio per le parole, gli agricoltori in presidio al molo Dogana del porto di Cagliari chiedono che gli impegni presi dal governo nell’incontro a Roma vengano «messi nero su bianco». E ieri si è parlato di un possibile incontro a Cagliari tra il ministro Lollobrigida e i manifestanti: «A noi non interessa che venga a trovarci qui, sa già quello di cui ha bisogno il mondo agropastorale sardo, deve solo mettersi una mano sulla coscienza e attivarsi». E aggiungono: «Resteremo qui fino al 20 febbraio, poi tutto può succedere. Non aspettiamo sicuramente le elezioni del 25, non ci fidiamo: nel 2019 tutti sappiamo com’è andata a finire».

Insomma il viaggio nella Capitale è stato amaro: i rappresentanti sardi di “Riscatto agricolo” sono tornati delusi e senza risposte concrete. «Proposte serie non ne sono arrivate: entro dieci giorni dobbiamo avere qualcosa in mano», ribadisce Roberto Gioi, allevatore a Villacidro. È lui a guidare, negli ultimi due giorni, il presidio alle porte del capoluogo. «Oggi faremo una riunione tutti insieme per decidere quali altre azioni intraprendere anche in accordo con il coordinamento nazionale». A Cagliari agricoltori e allevatori del Medio Campidano, del Sulcis, della Trexenta e dell’hinterland cagliaritano sono accampati con i loro trattori in via Riva di Ponente dal 30 gennaio: tredici giorni e nove notti. Pranzano e cenano tutti insieme attorno al fuoco e poi a dormire vanno sotto i gazebo e nelle cabine dei mezzi.

Tornato da Sanremo anche Fabio Pitzalis, uno degli agricoltori che sarebbe voluto salire sul palco dell’Ariston per leggere un comunicato scritto a più mani dal comitato, letto poi da Amadeus: «Almeno il messaggio è passato». (fr. me.)

