Ora gli ausiliari possono multare 

Dopo il periodo di formazione, è tempo di scendere in campo. Ieri gli ausiliari della sosta della ditta Abaco (che gestisce i parcheggi a pagamento ), sparsi per le diverse strade della città, hanno iniziato il nuovo servizio.

In pratica adesso, nelle aree dove ci sono le strisce blu, potranno multare direttamente anche le auto parcheggiate fuori dagli spazi e nelle zone intorno. Potranno fare tutto da soli senza aspettare l’arrivo della Polizia locale. Uno strumento importantissimo per porre un freno alla sosta selvaggia che imperversa ovunque, con buona pace di tutti quegli automobilisti che rispettano le regole.

Caldo torrido

In un lunedì mattina torrido, tra via Turati e piazza Marcora, di fronte agli ambulatori Asl, la scena è sempre la stessa: auto fuori dalle strisce blu, in mezzo ai cancelli delle abitazioni, in curva, davanti agli incroci. Si fa di tutto pur di non pagare 50 centesimi soltanto che adesso si devono fare i conti con gli ausiliari.

«Purtroppo abbiamo a che fare ogni giorno con la prepotenza delle persone che anche se dici loro di spostarsi perché lì non si può stare, insistono che magari non disturbano anche quando non è vero», spiegano gli ausiliari di Abaco, in servizio in via Turati, «pur di non pagare 50 centesimi le trovano tutte. E sa che dicono? “È un questione di principio, io non li pago 50 centesimi per il parcheggio!”».

Sta di fatto che dopo nemmeno un’ora nella zona via Turati gli ausiliari di automobilisti ne hanno già multato una decina e a fine mattina il bilancio salirà drasticamente.

«Siamo all’inizio», spiegano i vertici di Abaco, «e ci vorrà qualche settimana per avere lo staff pienamente operativo, anche per lasciare lo spazio all’utenza di comprendere le nuove dinamiche. Il risultato sarà evidente: maggior tutela degli spazi e un territorio più in ordine». Inoltre «per gli ausiliari estendere le competenze, vuol dire comunque formarsi e far esperienza su una casistica di infrazioni abbastanza importante».

Gli automobilisti

E se gli incivili le tentano tutte per farla franca, lasciando l’auto dove capita appena gli ausiliari si spostano di qualche metro per controllare un altro tratto di strada, quelli che invece le regole le rispettano sono felici di questo nuovo servizio.

«Vengo all’Asl quasi ogni giorno e qui davanti regna il caos, per non parlare di quelli che occupano i parcheggi disabili senza averne diritto. Per cui ben vengano le multe», sostiene Vincenzo Angioni, 60 anni. Per Salvatore Mameli, 69 anni, «è diffuso anche il parcheggio nelle aree riservate ai disabili. Bene che si inaspriscano i controlli».

Poco distante Antonio Perra esulta per la novità: «Adesso finalmente gli ausiliari possono multare e questo è importante. In città regna la sosta selvaggia, non c’è rispetto, quindi ben vengano maggiori controlli e maggiori sanzioni».

