Ora gli alleati aspettano il vertice sulle misure di fine legislatura 

La maggioranza deve riunirsi. Due giorni fa il presidente della Regione ha chiarito la sua posizione sui temi più caldi per l’Isola – sanità, nuovi ospedali, turismo, strade, continuità territoriale, urbanistica – rivelando, di fatto, ciò che avrebbe detto in occasione del vertice con i segretari convocato per lunedì scorso e poi slittato a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi. Ora però si tratta di capire se attorno ai punti toccati esista la condivisione degli alleati, e se – insomma – una rinnovata unità nel centrodestra sia possibile. Ecco perché il tavolo rinviato sarà probabilmente fissato di nuovo entro la prossima settimana, prima che entri nel vivo la discussione in Aula del collegato alla Finanziaria 2023.

I temi

Le questioni di cui dibattere davvero non mancano. Ci sono quelle legate alla strategia che le forze politiche dovranno adottare durante l’esame del testo, anche alla luce del fatto che la Giunta presenterà in Aula molti emendamenti, e che le opposizioni hanno annunciato una forte resistenza soprattutto sul tema del piano casa. Qualcuno chiederà a Christian Solinas di fare il punto sulle ultime misure da mettere in campo prima della fine della legislatura, altri chiederanno informazioni sull’accordo di programma Regione-Comune per la realizzazione dello stadio rossoblù e di altre infrastrutture nel capoluogo, nuovo ospedale compreso. Anche se, va detto, il presidente ha già chiarito di aver dato mandato al segretario generale Gabriella Massidda e a diversi dirigenti del Comune di dialogare con le analoghe strutture del Comune per definire l’intesa. Al vertice, sarà doveroso un passaggio sulle amministrative appena celebrate, con riferimento, in particolare, al voto di Iglesias e Assemini.

Il programma

Poi la cosa in prospettiva più importante: le elezioni regionali in programma tra otto mesi, a febbraio 2024. È assai probabile che si faccia un ragionamento sull’istituzione di un tavolo per la scrittura del programma da portare in campagna elettorale e per iniziare a discutere del profilo che dovrà avere il prossimo candidato alla presidenza. Il presidente sa bene che «siamo alla fine della legislatura» e che «le elezioni si avvicinano», e prevede che «l’unità si vedrà nel momento in cui ci saranno apparentamenti e liste. Allora verranno meno scaramucce ed esigenze di posizionamento, e prevarrà l’esigenza di portare avanti il percorso di riforme avviato, che deve essere portato a compimento». Esigenza che sarà scritta nero su bianco nel programma del centrodestra: ultimare il lavoro fatto in questa legislatura. Nel caso della sanità, per esempio, l’obiettivo sarà quello di completare la riforma con la medicina territoriale.

L’appello di Schirru

Il vertice di maggioranza non potrà fare a meno di soffermarsi su un ultimo tema: lo scollamento tra Assemblea sarda e Giunta registrato da molti consiglieri regionali. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru (Psd’Az), intervenuto sul suo profilo Facebook a proposito della questione ospedali: «Quando le polveri tossiche di questa polemica saranno depositate sul fondo, leggeremo in controluce tutti gli atti e potremo esprimere una posizione chiara e definitiva – scrive – di una cosa però sono convinto: decisioni così importanti non possono non passare per il Consiglio regionale. Nessuno si offenda, questa è la democrazia».

I due livelli

Nei giorni scorsi, erano stati i capigruppo di Fratelli d’Italia e Lega, Fausto Piga e Michele Ennas, ed Emanuele Cera (Forza Italia) a lamentare lo «scarso dialogo» tra i due livelli istituzionali, sollecitando per questo un tavolo di maggioranza allargato almeno ai presidenti dei gruppi. Ma, salvo ripensamenti, a varcare i cancelli di Villa Devoto saranno solo i segretari dei partiti: Antonella Zedda (Fratelli d’Italia), Ugo Cappellacci (Forza Italia), Michele Pais (Lega), Aldo Salaris (Riformatori), Andrea Biancareddu (Udc), Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), Roberto Caredda (Idea Sardegna).

RIPRODUZIONE RISERVATA