«Ora giocherete per sempre»: Nuoro abbraccia Patrik e Ythan  

«Patrik e Ythan, avete giocato come vi piaceva fare e forse noi ci siamo distratti un po’ troppo, non accorgendoci dei rischi degli edifici abbandonati». Il vescovo di Nuoro, Antonello Mura, era commosso ieri davanti a un’intera città che si è fermata per l’ultimo saluto ai due ragazzini, 15 e 14 anni, uccisi dal crollo di un rudere, lunedì scorso. Un’omelia toccante che ha segnato di lacrime i volti di giovanissimi e adulti. Al termine della messa il lancio di centinaia di palloncini bianchi.

