Ora Gaetano punta alla perla da tre punti 

A Gianluca Gaetano è bastato poco per catturare l'attenzione e la fiducia di Claudio Ranieri, che in lui ha trovato una possibile scialuppa di salvataggio per un Cagliari alla deriva. La rete con la Lazio, alla sua prima volta da titolare, è stata solo la conferma della bontà di un giocatore che, con assist, dribbling e gol, può diventare un giocatore fondamentale nella rincorsa alla salvezza. E questo pomeriggio, con la maglia numero 70, Gaetano sarà al suo posto anche contro l'Udinese.

Cuore azzurro

Un affare dell'ultimo momento, col Cagliari che lo ha inseguito sotto traccia per poi piazzare l'affondo sul traguardo del mercato invernale, superando tutte le concorrenti. Lui, Gaetano, ha avuto un tuffo al cuore. Cuore azzurro, perché al Napoli era arrivato giovanissimo, ad appena 11 anni, per fare tutta la trafila nelle giovanili, firmando il primo contratto a 16 anni e conoscendo gli esordi in prima squadra grazie a uno che di giocatori se ne intende, Carlo Ancelotti. Che gli ha fatto assaggiare l'aria del campionato e della Champions. Poi le stagioni in prestito alla Cremonese, in B, dove è cresciuto stagione dopo stagione: 3 reti (e 2 assist) il primo anno, 5 gol (e 3 assist) nel secondo e il botto di 7 centri (e 5 assist) nel terzo campionato, chiuso con la promozione dei grigiorossi in Serie A. Abbastanza per convincere Spalletti a tenerselo a Napoli, nell'anno dello scudetto. Cui Gaetano ha dato un piccolo contributo con 8 presenze e la sua prima rete in A, contro l'Inter.

Che feeling

E proprio Spalletti ha fatto l'assist giusto per il trasferimento di Gaetano al Cagliari. «Ci siamo visti all'incontro del lunedì tra allenatori», aveva raccontato Ranieri, «e Luciano mi ha parlato benissimo del ragazzo, sia tecnicamente che umanamente». E in un Cagliari a caccia di qualità sulla trequarti, proprio Gaetano è diventato un chiodo fisso. Così ecco il prestito secco, col giocatore che forse sperava di diventare profeta in patria, ma che ancora una volta dovrà cercare gloria lontano dal Vesuvio. Ranieri se lo coccola e anche a due giorni dalla sfida con l'Udinese gli ha regalato parole al miele: «Si è calato perfettamente dentro questa squadra, è un giocatore con buona velocità di esecuzione e di idee. Ci sarà sicuramente utile». Facile immaginare che anche questo pomeriggio sarà in campo dall'inizio, per cambiare il destino del Cagliari, magari a caccia di un altro gol da dedicare alla sua famiglia. E in attesa dello scontro, tra una settimana, proprio contro il Napoli. Ma quella è un'altra storia.

