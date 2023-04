Ora FdI ha nostalgia di Cannas 

Fratelli d’Italia potrebbe anche restare al tavolo, ma se a Massimo Cannas riuscisse l’incastro con i dem e i sostenitori di Franco Pili l’ipotesi rafforzerebbe il sentimento nostalgico per un riavvicinamento. Se invece il primo cittadino destituito non dovesse andare a dama con l’asse Pd-Pili potrebbe pure pensare di raggiungere FdI al tavolo di centrodestra. Nulla lo vieterebbe, anche perché dalla coalizione sono usciti i Riformatori che sembrano i nemici giurati di Cannas, che sta a Lara Depau e Carlo Marcia come il diavolo sta all’acqua santa.

Il ballo dei meloniani è alle prime note dopo tanto baccano per nulla. Fdi è ufficialmente al tavolo di centrodestra, logico schieramento politico. Qui la delegazione ha espresso il nome di Luigi Cardia quale proprio candidato. Tra l’avvocato, Angelo Cucca (Forza Italia) e Marcello Ladu, leader cittadino del Psd’Az sostenuto da Udc, Lega e Sardegna 20Venti, è d’obbligo fare sintesi.

Binomio che fatica a esprimere il nome di un candidato sindaco, tanto che è proprio in questo scenario che Massimo Cannas starebbe cercando di piazzare il colpo da novanta: Emanuela Laconca, sua assessora ai Servizi sociali. Potrebbe essere proprio lei il nome a sorpresa che metterebbe d’accordo più gruppi.

Una parte di Fratelli d’Italia sente nostalgia di Massimo Cannas. L’ex sindaco di Tortolì al tavolo di centrodestra con i suoi ex fedelissimi, su tutti Stefania Vargiu, non da meno Morgan Giacu che di Cannas è sempre stato sostenitore, non si è mai accomodato. Piuttosto tratta con l’asse Pd-Franco Pili.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Una parte di Fratelli d’Italia sente nostalgia di Massimo Cannas. L’ex sindaco di Tortolì al tavolo di centrodestra con i suoi ex fedelissimi, su tutti Stefania Vargiu, non da meno Morgan Giacu che di Cannas è sempre stato sostenitore, non si è mai accomodato. Piuttosto tratta con l’asse Pd-Franco Pili.

Binomio che fatica a esprimere il nome di un candidato sindaco, tanto che è proprio in questo scenario che Massimo Cannas starebbe cercando di piazzare il colpo da novanta: Emanuela Laconca, sua assessora ai Servizi sociali. Potrebbe essere proprio lei il nome a sorpresa che metterebbe d’accordo più gruppi.

Operazione nostalgia

Il ballo dei meloniani è alle prime note dopo tanto baccano per nulla. Fdi è ufficialmente al tavolo di centrodestra, logico schieramento politico. Qui la delegazione ha espresso il nome di Luigi Cardia quale proprio candidato. Tra l’avvocato, Angelo Cucca (Forza Italia) e Marcello Ladu, leader cittadino del Psd’Az sostenuto da Udc, Lega e Sardegna 20Venti, è d’obbligo fare sintesi.

Fratelli d’Italia potrebbe anche restare al tavolo, ma se a Massimo Cannas riuscisse l’incastro con i dem e i sostenitori di Franco Pili l’ipotesi rafforzerebbe il sentimento nostalgico per un riavvicinamento. Se invece il primo cittadino destituito non dovesse andare a dama con l’asse Pd-Pili potrebbe pure pensare di raggiungere FdI al tavolo di centrodestra. Nulla lo vieterebbe, anche perché dalla coalizione sono usciti i Riformatori che sembrano i nemici giurati di Cannas, che sta a Lara Depau e Carlo Marcia come il diavolo sta all’acqua santa.

A oggi l’impianto del centrodestra tira dritto e non sembra subordinato ad alleanze di sorta, tanto che filtrano i primi nomi di possibili candidati alla carica di consigliere, tra cui Irene Murru, Mara Mascia, Fausto Mascia e, probabilmente, anche lo stesso delegato di Sardegna 20Venti, Gigi Serra.

Il calderone

Non sono così remote le ipotesi di vedere in campo Piero Cannas e Vito Cofano. Ma lo scenario è talmente intricato che per sciogliere la ragnatela ci vorrà ancora qualche giorno. Qualche gruppo ha pure sondato la disponibilità di Mimmo Lerede. Un pressing continuo, intensificato lo scorso fine settimana, verso il predecessore di Massimo Cannas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata