Ora è ufficiale: turismo flop nel 2024 

I dati dell’Istat, elaborati dalla sezione statistica della Regione, sull’andamento turistico 2024 riservano un’amara sorpresa: Oristano è l’unica provincia sarda a registrare un calo sia nelle presenze (meno 6,4%) che negli arrivi (-2,2%). In totale rispetto al 2023 sono sbarcati in provincia 6.115 turisti in meno, vale a dire che nei pochi comuni a vocazione turistica sono saltate 47.116 presenze e che mediamente il pernottamento perde mezzo punto, da 3 scala a poco più di 2,5 giornate.

Il tonfo

I trionfi del 2023, sintetizzati da 283.735 arrivi e 782.618 presenze, piazzavano Oristano al secondo posto tra le province sarde, preceduta dalla città metropolitana di Cagliari. Lo scorso anno è invece l’unica a perdere pezzi: le presenze complessive sono scese a 735.502 e gli arrivi a 277.620.

«I dati si possono commentare ma sono inattaccabili perché dicono la verità: complessivamente Oristano non ha ripetuto i numeri del 2023, poco da discutere. Per quanto mi riguarda posso dire di aver registrato un aumento, quindi c’è caso e caso, realtà e realtà ma questo è un dato parziale; la verità è che la provincia deve allungare il passo sui servizi. Lo snodo è tutto lì», racconta Paolo Pradelli, della Pradelli Hotel Group alla quale fanno capo l’Hotel Lido Beach e Gran Torre a Torregrande, il Duomo in città e Raffael a Putzu Idu.

L’analisi

L’anno scorso a “tradire” sono stati gli italiani sia negli arrivi, 159.690 contro i 171.414 mila del 2023, che nelle presenze dove scendono da 469.609 a 421.521. L’opposto degli stranieri che aumentano negli arrivi, 117.930 contro 112.321 e che anche se di poco nelle presenze:313.981 contro 313.009. Uno dei problemi della provincia è dovuto al fatto che il 47% degli arrivi di provenienza italiana arriva dalla Sardegna con un’impennata al 57,5% delle presenze e una permanenza media di 2,6 giornate. A seguire i lombardi, laziali e piemontesi. Gli italiani frequentano più gli hotel che l’extra alberghiero dove però pernottano qualche giornata in più. Il 70% degli stranieri arriva dall’Unione Europea, tedeschi e francesi su tutti.

«Crescita lenta»

Pino Porcedda, titolare dell’hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri e amministratore dell’Ente bilaterale del turismo: «Nel 2023 è stata una grande stagione soprattutto per le strutture extra alberghiere, quest’anno i posti letto sono diminuiti e questo può aver in parte determinato il calo. Al fondo resta comunque la disparità di strutture rispetto a tutte le altre province sarde, lo ripetiamo in ogni occasione ma la crescita è ancora troppo lenta». Paolo Pradellli è fiducioso: «Lo sono perché vedo finalmente arrivare risposte interessanti come la ciclopedalabile lungo il Sinis e l’approvazione del Pul a Cabras che aprono ottime prospettive all’intero territorio. Poi certo anche noi operatori dobbiamo fare la nostra parte». Il mese preferito dagli stranieri è settembre, a ruota agosto e luglio; agosto è invece il mese che gli italiani continuano ad amare.

