Ora è ufficiale: il Pd in campo con Fois 

Nessuna sorpresa, ma ora c'è l’ufficialità: il circolo del Partito democratico masese ha formalizzato il sostegno alla lista “Elmas Riparte”. Quello che per settimane è stato il segreto di Pulcinella della politica locale è diventato ora un atto politico definitivo: il Pd guidato dal segretario cittadino Umberto Spiga ha scelto di non correre in solitaria, ma di integrare i propri rappresentanti direttamente nella compagine guidata da Giovanni Maria Fois. Una scelta che punta a blindare l’alternativa amministrativa capitanata dalla ex sindaca Maria Laura Orrù «con un mix di competenza tecnica e forte radicamento territoriale».

Per i dem, il profilo di Fois rappresenta la garanzia necessaria per gestire una fase amministrativa che si preannuncia complessa. «È il momento di ripartire con serietà e concretezza», sottolineano dal circolo, vedendo nella figura del candidato sindaco l’antidoto «ai cantieri incompiuti e alla distanza tra palazzo e piazze acuita dal periodo del commissariamento».

La linea

L’accordo tra Pd e la lista civica si fonda su un programma «snello ma ambizioso, articolato in otto pilastri. Il primo obiettivo è la trasformazione della macchina burocratica in un “Comune che risponde”: meno attese e procedure più chiare per un ente che deve tornare a essere vicino ai cittadini». Sul fronte della sicurezza e della tutela del territorio, la coalizione propone una strategia basata su presidi, prevenzione e una cura meticolosa degli spazi pubblici, considerati il biglietto da visita della comunità.

Ma è sulla mobilità e sui lavori pubblici che il programma alza il tiro: «Basta attese» è lo slogan per una città «che non ha più bisogno di grandi annunci, ma del completamento delle opere già finanziate e di una manutenzione costante. L’idea è quella di una Elmas più attenta all’ambiente e orgogliosa della propria identità, dove la difesa del territorio diventa volano per migliorare la qualità della vita».

Sociale

Ampio spazio è dedicato alla visione sociale. Dalla creazione di opportunità per le giovani coppie (per incentivare la scelta di restare a vivere a Elmas) fino a un piano integrato per scuola e anziani, il progetto mira a sostenere le persone in ogni fase della vita. Sul piano economico, l’obiettivo è offrire occasioni concrete a chi vuole investire e fare impresa nel territorio, creando un ecosistema favorevole allo sviluppo. Infine, cultura e sport sono visti come l’energia vitale per riaccendere la socialità attraverso spazi aperti e occasioni di incontro diffuse.

La squadra

Con l’ufficializzazione del sostegno dem, il mosaico della coalizione è quasi completo. La convergenza tra l’anima civica di Fois e quella politica del Pd definisce chiaramente il perimetro di un progetto che punta alla riconquista del Municipio. La curiosità è alta per capire quali volti storici e quali nuove leve scenderanno in campo. Anche se, a dirla tutta, qualche viso noto si è già visto bazzicare nelle file della colazione: tra loro Giacomo Carta (ex vicesindaco) e Fabiola Nucifora (ex assessora), nonché Giuseppe Argiolas ed Ercolano Massetti dell’ex opposizione.