Ora è sicuro: la Marcozzi  vola ai playoff scudetto  

Con le prevedibili sconfitte delle dirette concorrenti, arriva anche il verdetto della matematica. Con il quarto posto la Marcozzi è qualificata ai playoff scudetto della serie A1 maschile di tennistavolo. Farà compagnia al Norbello e affronterà il Carrara, gara unica in Toscana. Proprio il Norbello venerdì ha recuperato il match con Messina, terminato 4-0 per i siciliani. È stato un anticipo dei playoff dove le due squadre hanno nascosto le carte.

Salvezza raggiunta invece per Marcozzi “B” e TT Sassari, in A2 maschile. La squadra cagliaritana ha pareggiato 3-3 con il TT Torino, con due punti di Spagnolo e uno di Martinalli. Stesso risultato per il TT Sassari con la capolista Bagnolese, punto di Bressan e doppietta di Ashimiyu.

In A2 femminile, gli ultimi concentramenti disputati ieri a Cagliari, Verzuolo, Jesi e Casamassima, hanno sancito le vittorie finali nei quattro gironi di Quattro Mori, Norbello Blu, Muravera e Norbello Giallo. ( m.c. )

