Ora è scontro sull’idrogeno Il Pd: «Sardegna esclusa» FdI: «Non volete la dorsale» 

Il progetto “benedetto” dall’Ue si chiama SoutH2: sono 3.300 chilometri di gasdotto per portare l’idrogeno da Algeria e Tunisia sino alla Germania. Si passa dalla Sicilia per poi attraversare lo Stivale italiano e l’Austria. Il tracciato, però, non piace al Pd. «Dopo un anno di trattative – incalza il senatore Marco Meloni -, è arrivata l’intesa tra Roma, Vienna e Berlino, ma apprendiamo che la Sardegna viene esclusa da questo grande piano». Gli fa eco Francesco Mura, quota FdI di Montecitorio: «State sollevando una questione di lana caprina». Michele Ciusa, capogruppo M5S in Consiglio regionale, invita alla costruzione di un «fronte unico contro le servitù energetiche».

Cosa è SoutH2

Il corridoio afro-europeo è una maxicondotta già realizzata per il 70 per cento, visto che l’idrogeno passerà da infrastrutture esistenti. Si tratterà di riconvertire le condotte per il trasporto del gas verde, oltre che realizzare ex novo il tratto Nord Africa-Sicilia. I prelievi di idrogeno potranno avvenire lungo tutto il tracciato. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2030. SoutH2 è stato inserito da Bruxelles nella lista dei Progetti di interesse comune; l’Italia l’ha fatto suo attraverso il Piano Mattei da 5,5 miliardi.

Pd all’attacco

È Meloni contro Meloni, il primo round della querelle. Il parlamentare dem attacca la premier riconoscendone proprio l’importanza del progetto. «La rete italiana rinnovata tecnologicamente trasporterà la fonte energetica pulita del futuro – dice in premessa -. Ma è un duro colpo per la nostra Isola che il tracciato passi dalla Sicilia, rifornisca tutta l'Italia e mezza Europa, senza nessuna ipotesi di approvvigionamento per la Sardegna». Marco Meloni osserva ancora: «Avendo sofferto per decenni la mancanza di una fonte energetica fondamentale per lo sviluppo come il metano, la nostra Isola ha assistito negli ultimi anni a promesse di realizzazione di infrastrutture di trasporto di questo gas, ma pronte all’utilizzo dell’idrogeno». Quindi l’impegno dichiarato: «Sin dalle prossime settimane, sfideremo l’Esecutivo nazionale per chiedere l’inserimento dell’Isola nelle mappe del Piano Mattei. È inaccettabile che nell’indifferenza del Governo si consumi l’assalto delle rinnovabili ai danni del paesaggio sardo e poi si debba assistere alla clamorosa esclusione dal SoutH2, un programma di vera innovazione tecnologica e di valenza europea».

La replica

Anche Mura fa una premessa: «Il Piano Mattei è il più importante progetto di collaborazione mediterranea che il nostro Paese abbia mai conosciuto». Poi l’affondo contro la polemica dem. «Il senatore Meloni si adoperi per risolvere il conflitto ideologico interno al Campo largo, prima di fare sterile propaganda su progetti che cambieranno le sorti dell’Italia e della Sardegna. È nota la posizione della presidente Todde contro la dorsale del metano, da quando è stata prima sottosegretaria allo Sviluppo economico e poi viceministra: ciò non solo ha impedito la realizzazione dell’infrastrutturazione energetica, ma rischia di minare anche il ruolo che la Sardegna potrà avere nello sviluppo del Piano Mattei».

M5S

Dal partito della governatrice, Ciusa cerca una mediazione: «Non è tempo di divisioni su un tema così centrale come l’energia. Il Movimento Cinque Stelle ribadisce la propria contrarietà a trasformare l’Isola in una servitù delle fonti rinnovabili», è il ragionamento. «Resta il fatto che lo stesso decreto sulle Aree idonee (pale eoliche e pannelli solari potranno essere sistemati a poca distanza dai nuraghi) dimostra quanto la nostra Isola non abbia Governi amici in tema di energia. Ma siccome a tutte le regioni dovrà essere garantita una transizione giusta ed equa, la politica sarda avrà il dovere di costruire un fronte unico contro ogni forma di speculazione». È evidente che lo scontro su SoutH2 è appena iniziato.

RIPRODUZIONE RISERVATA