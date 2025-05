Ora è scontro sui referendum 

La maggioranza si schiera per l’astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno. Un «astensionismo politico», lo definisce il vicepremier Antonio Tajani, visto che «non condividiamo la proposta referendaria». Essendoci il quorum, diversamente dalle elezioni politiche, «non andare a votare è una scelta politica, non di disinteresse nei confronti degli argomenti».

Il dossier di FdI

La stessa indicazione, secondo quanto viene riferito, arriva in un dossier di approfondimento per i parlamentari di FdI e nelle indicazioni interne della Lega. Ma l’idea di andare al mare anziché alle urne fa gridare allo scandalo le opposizioni e i comitati referendari. Un invito «vergognoso e illiberale», per il segretario di +Europa, Riccardo Magi, promotore del referendum sulla cittadinanza. Per il segretario della Cgil Maurizio Landini, promotore di quelli sul lavoro, è una scelta «grave e pericolosa, tanto più dopo che il presidente della Repubblica ha ricordato come il voto e la partecipazione politica siano l’essenza della nostra democrazia». Ma il presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Alberto Balboni di FdI, lo invita a prendere «lezioni di diritto costituzionale», visto che nella Carta «si prevede che sia pienamente legittima la scelta dell’astensione». La destra «getta la maschera» senza «il coraggio di criticare nel merito i quesiti anziché affossarli con la mancata partecipazione», dice dal Pd Marco Sarracino, e la segretaria Elly Schlein torna a chiamare alla partecipazione. «Quando i politici, addirittura i responsabili del governo - dice Giuseppe Conte - invitano i cittadini a non votare, significa che vogliono aggravare le condizioni già malmesse dalla nostra democrazia». E da Avs con Nicola Fratoianni arriva il controappello agli elettori di centrodestra: «Non ascoltateli».

Il binocolo di Renzi

Certo è che con la maggioranza compatta sull’astensione il quorum si allontana. «Ho l’impressione che non si farà neanche con il binocolo», diceva nei giorni scorsi Matteo Renzi che, pur contrario ai quesiti sul Jobs Act, ha invitato ad andare a votare no sul lavoro e fvoterà sì a quello sulla cittadinanza.

Nella maggioranza a non seguire la linea dell’astensione è Noi Moderati, che preannuncia cinque no: per Maurizio Lupi, le proposte sul lavoro sono «fatte con il paraocchi ideologico», mentre sulla cittadinanza «riteniamo che 10 anni siano un tempo ragionevole per ottenerla».

