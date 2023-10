«Ora è necessario sfruttare le opportunità per la ripresa» 

In Rettorato, ieri mattina, Bankitalia non ha dato i numeri. Di sicuro, però, ha delineato uno scenario tutto sommato lusinghiero per l’Italia. Sono in ripresa gli investimenti e l’export: anche se l’inflazione erode il potere d’acquisto, tre punti di Pil in più sono assicurati. A certificarlo, davanti alla platea dell’Aula magna di via Università, è stato Roberto Torrini, capo servizio Struttura economica della Banca d’Italia: «Bisogna rafforzare la crescita per evitare di tornare a un livello di produttività stagnante del periodo pre-Covid, sia per dare continuità e forza a questa uscita dalla crisi che per aumentare il benessere dei cittadini superando l’elemento di fragilità che è il debito pubblico». L’alto dirigente di Bankitalia ha poi ricordato il ruolo e l’importanza del Pnrr, per la responsabilità dell’Europa e dell’Italia in questo progetto di sviluppo senza precedenti: «Fallire significherebbe mettere in crisi il progetto europeo che si è costruito appunto sulla fiducia nel futuro». Va detto che ora, alla crescita, segue un leggero rallentamento: «Non è dovuto alla situazione interna dell’Italia ma al fatto che, con un’inflazione molto elevata c’è un’erosione del potere d’acquisto e quindi dei consumi. Una politica monetaria più restrittiva per contrastare l’inflazione non favorisce gli investimenti e riduce il commercio internazionale. Ciò detto», prosegue, «non siamo in una fase recessiva ma di rallentamento della crescita. Le nostre previsioni indicano che si continuerà a crescere, magari a un ritmo minore di quanto era stato prospettato, ma il contesto internazionale influisce non poco». La linea di azione nell’immediato, secondo Torrini, «è cercare di consolidare questo processo di crescita, che significa avere un maggior dinamismo tecnologico e una crescita della produttività rispetto al ventennio pre-pandemico che è stato estremamente deludente».

