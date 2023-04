«Ora è il momento di mettere ordine» 

I titolari degli stabilimenti sparsi per le spiagge della Gallura navigano tra incertezza e speranza. «Non facciamo i salti di gioia ma vediamo una luce in fondo al tunnel: la messa a bando delle concessioni è subordinata a una mappatura delle risorse marittime, lacuali e fluviali che, considerata la condizione della Sardegna con l’80 per cento circa del demanio marittimo libero da stabilimenti balneari, ci dà ampio margine per sperare di non rientrare nell'applicazione della direttiva», dice il rappresentante Itb Sardegna, Francesco Gambella.

D’accordo sulla necessità di riordinare il sistema, i balneari navigano, comunque, nell'insicurezza e sperano di non dover continuare ad annaspare nell'incognita della durata del titolo concessorio. «È necessario un riordino ma non fatto con i bandi: ci sono dal 2002, ho investito dove non c'era nulla, garantisco un servizio di salvamento, altrimenti inesistente, e creo occupazione ma ho bisogno di certezza per poter continuare a fare impresa», dice Antonio Spanedda, titolare di due concessioni, in totale 42 ombrelloni, a Cala di Volpe, in Costa Smeralda. «Qualsiasi passo si faccia nell'interesse della nostra categoria ci dà fiducia, visto che viviamo in una condizione di stallo da quando abbiamo iniziato a operare: la doppia mappatura proposta dal governo Meloni ci dà qualche aspettativa in più verso la ricerca di una soluzione che non mandi a morire tante famiglie», dichiara Andrea Pascali, dal 2004 sull'arenile olbiese di Pittulongu con trenta lettini.

RIPRODUZIONE RISERVATA