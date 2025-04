«Ora è il momento di dire la verità» 

«Sono passati 30 anni e questo è il momento giusto per dire la verità. Con il ritrovamento degli abiti e le analisi, le possibilità di scamparla sono veramente poche». Elisa e Anna sono le sorelle di Manuela Murgia, la ragazza uccisa il 4 febbraio alle 19 e ritrovata il giorno dopo a Tuvixeddu. Da 30 anni non hanno mai creduto nel suicidio di una ragazza «piena di vita», per la sorella è stata uccisa in un altro luogo e poi lasciata in quel canyon maledetto. Non hanno mai smesso di lottare per quella che ritengono la verità, tantomeno ora che il traguardo sembra vicino. Ieri per ricordare Manuela, hanno organizzato una fiaccolata dalla loro casa a via Is Maglias, all’ingresso della vallata maledetta.

La fiaccolata

Il corteo, con i testa i familiari, si è mosso silenzioso da via Barigadu 2, scortato dalla Polizia e Carabinieri. Un centinaio di persone ha percorso via Gippi, via Is Mirrionis, via Trincea delle Frasche e via Is Maglias, sino al cancello del canyon, dove Elisa ha ricorda questi trent’anni di dolore e di speranza. «Questa fiaccolata per ripercorrere gli ultimi passi di nostra sorella, queste sono le zone che lei frequentava. Chi l’aveva vista nei giorni precedenti la ricorda in questi punti del quartiere».

La nuova ipotesi

Dall’ipotesi del suicidio della ragazza, in quel tragico 5 febbraio del 1995, alla pista dell’omicidio volontario, come sostenuto da sempre dai parenti della sedicenne. Secondo la ricostruzione contenuta nella consulenza del medico legale Roberto Demontis – incaricato dalla famiglia della giovane di analizzare i risultati dell’autopsia effettuata trent’anni fa – ci sarebbero dei segni e tracce che possono far pensare a una violenza sessuale e a una successiva morte causata da un investimento. Soltanto in un secondo momento il corpo dell’adolescente sarebbe stato portato, trascinandolo, a Tuvixeddu.

Si tratta di una delle tante circostanze che hanno convinto la Procura di Cagliari a riaprire l’inchiesta dopo 30 anni, con l’ipotesi di omicidio volontario. Ed è stato proprio il consulente nominato dai parenti a convincere i pm a riprendere con le indagini. Appare verosimile che la ragazza si sia spogliata o qualcuno l’abbia spogliata, il suo maglioncino presentava tracce di erba e terriccio all’interno ed era pulito all’esterno, inoltre non indossava la canottiera. Potrebbe essere stata denudata e poi investita da un’auto mentre si rivestiva. È poi emerso che nei giorni precedenti i familiari avevano scoperto che Manuela nascondeva dei soldi nel lampadario di casa e che riceveva strane telefonate che ogni volta la gettavano nello sconforto. Inoltre una testimone oculare – una vicina di casa – il giorno della scomparsa la vide andare via su un’auto blu. Un veicolo simile a quello di un cugino dell’ex fidanzato dell’epoca. Ex fidanzato su cui si fecero delle indagini, anche se fornì un alibi.

Il ricordo

Così avevano raccontato il caso i cronisti dell’epoca dell’Unione Sarda. L’allarme per il giallo di Tuvixeddu era scattato domenica 5 febbraio 1995 alle 13 con una telefonata anonima al centralino della Questura. «Andate nella gola di Tuvixeddu, entrando da via Vittorio Veneto: c’è una ragazza a terra, forse è morta». Nonostante sia una zona impervia, meta di escursionisti e tombaroli, gli agenti delle Volanti erano arrivati subito sul posto. Scena orribile: Manuela era riversa a terra bocconi. Sul corpo, nessuna traccia apparente di una colluttazione. Soltanto tracce di terra negli abiti. Gli stessi che la giovane indossava quando era uscita dalla casa di San Michele senza dare più notizie: jeans, maglione e montgomery. Trent’anni dopo il giallo è ancora aperto.

