Ora è davvero finita: il Cus Cagliari affonda in Serie B 

Pall. Vigarano 68

Cus Cagliari 63

Ti Ristrutturo Vigarano : Sammartino 21, Piedel 8, Perini 12, Bocola 3, Olajide 14, Edokpaigbe 10, Conte, De Rosa, Calanca ne, Matteucci ne, Armillotta, Pepe. All. Grilli

Cus Cagliari : Puggioni 5, Caldaro 14, Giangrasso 3, Stawinska 18, Striulli 16, Paoletti 2, Venanzi ne, Saias 2, Gagliano 3, Usai ne. All. Xaxa

Parziali : 17-18; 35-34; 53-51



La decisiva Gara 3 dei playout salvezza riserva il verdetto più amaro al Cus Cagliari, che perde per 68-63 in casa di Vigarano e, dopo oltre 20 anni trascorsi tra A1 e A2 Femminile, retrocede in Serie B salutando il basket nazionale.

Il coraggio non è bastato alle universitarie: dopo 40 minuti tesi ed equilibrati, a spuntarla sono state le padrone di casa, abili a piazzare la zampata vincente con Sammartino. Dall’altra parte, invece, è mancata anche la fortuna, con il ferro che ha detto di no ai tentativi nel finale di Giangrasso e Striulli.

I rimpianti

Lacrime e rimpianti: questo ciò che rimane alla truppa di Xaxa dopo un’annata a dir poco travagliata. Una buona seconda metà di stagione non è bastata per correggere una partenza disastrosa (un solo successo nel girone d’andata). E nel bilancio pesano come un macigno le difficoltà d’inserimento delle giocatrici arrivate nel mercato estivo, oltre che i problemi fisici del capitano Striulli, out per i primi 3 mesi del torneo.