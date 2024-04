Ora è corsa contro il tempo 

La sconfitta con il Genoa è stata subito archiviata. Ieri al Crai Sport Center il Cagliari si è ritrovato per dimenticare Marassi, o almeno metter via le scorie negative, e puntare subito l'attenzione sulla scontro diretto di domenica prossima alla Unipol Domus con il Lecce, per quello che sarà davvero un duello da mezzogiorno (e mezzo) di fuoco.

Infermeria

Dalla settimana lunga tra Juventus e Genoa (dieci giorni di intervallo) a quella corta tra Grifone e Lecce. Ecco perché il Cagliari è rientrato già lunedì notte con un volo charter e ieri ha subito iniziato gli allenamenti in vista del match con i giallorossi di Gotti, che col nuovo tecnico hanno perso solo una volta (col Milan) e hanno messo una solida ipoteca sulla conferma in Serie A. Ma Ranieri ha altre preoccupazioni, perché a Genova si è ritrovato un organico dimezzato da squalifiche, infortuni, acciacchi e attacchi influenzali. Diversi i rossoblù sotto osservazione e che terranno il tecnico col fiato sospeso fino a domenica. Ieri, hanno lavorato in personalizzato Viola, Dossena, Pavoletti e Mina. Il numero 10 si era fermato per una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra e punta a tornare disponibile per la trasferta di San Siro col Milan. Dossena, invece, si era bloccato alla vigilia per una contusione al ginocchio sinistro e potrebbe recuperare in tempo, come anche Mina, tenuto a riposo a Genova per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro che già lo aveva costretto a saltare la trasferta di Monza e che lo tormenta da settimane. Infine capitan Pavoletti spera di poter avere il via libera per il ritorno in gruppo e poter così essere a disposizione almeno per la panchina. Sono invece rimasti a riposo Jankto e Oristanio. Il ceco ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante la rifinitura e con il Lecce il suo forfait è quasi sicuro. Sotto osservazione, invece, l'ex Inter, costretto a uscire nell'intervallo al “Ferraris” per una contusione all'anca sinistra. Ancora out Mancosu, mentre Nandez sta smaltendo l'attacco influenzale che ne ha consigliato l'impiego part-time.

Il ritorno

Situazione complicata, quindi, con lo staff medico che lavorerà per restituire a Ranieri il maggior numero possibile di giocatori. Sul fronte disciplinare, c'è il rientro certo di Luvumbo, che contro il Genoa ha scontato il suo turno di squalifica e si ripresenta quindi con la fedina penale ripulita. Giudice sportivo che, per la gara col Lecce, non metterà nessun rossoblù dietro la lavagna, ma che manda in diffida Augello, arrivato alla quarta ammonizione stagionale.

Tifosi

Contro i salentini il Cagliari punterà ancora sull'effetto Domus. Da ieri via alla prevendita per i (pochi) biglietti disponibili. E sempre ieri al Crai Sport Center si è tenuto l'appuntamento annuale del direttivo dei Cagliari Fan Club, col presidente Alessio Cordella, il vice Stefano Pili e l'addetto alla comunicazione Carlo Fancello, insieme ai referenti d'area. A far gli onori di casa il presidente Tommaso Giulini, Claudio Ranieri e il direttore business e media Stefano Melis. Un'occasione per stare ancora più uniti in vista del delicato finale di stagione.

