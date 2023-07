Ora è caldo estremo, superati i 40 gradi in mezza Sardegna 

Con temperature ben oltre i quaranta gradi in diverse località, la Sardegna è entrata nella settimana funestata dall’anticiclone africano Caronte che, prevedono i meteorologi, tra domani e sabato registrerà picchi di temperatura fino a 47,48 gradi su gran parte della regione. Un’ondata di caldo record, sono concordi sul punto gli esperti, sia per la durata che per l’ampiezza del fronte che investe tutta la Penisola.

Osservata speciale

Cagliari è città da bollino rosso anche oggi (tra le 20 città osservate speciali in Italia) e domani, mentre le centraline dell’Arpas hanno segnato ieri oltre 43 gradi a Guasila, quasi altrettanti a Berchidda, e i 42 sfiorati in diverse zone, da Nurallao a Benetutti, da Ottana a Domus de Maria; da Orani e Serrenti, a Narcao e Oschiri. Lungo l’elenco dei centri che hanno patito a 40 gradi e giù di lì. Tutto secondo le previsioni, dunque, per la settimana di grande caldo in cui, ha spiegato la climatologa del Cnr Marina Baldi, «le temperature massime si porteranno verosimilmente anche a 10 gradi in più rispetto alle medie del periodo, con la possibilità che siano battuti record assoluti di temperatura registrati in passato».

Le raccomandazioni

Intanto, ieri il ministero della Salute ha diramato una circolare alle Regioni con le raccomandazioni per fronteggiare l’emergenza caldo e prevenire gli effetti delle ondate di calore che mettono a rischio la salute della popolazione generale, soprattutto di anziani, bambini e persone con malattie croniche. Le Regioni sono chiamate ad attivare il “codice calore” nei pronto soccorso e negli ambulatori territoriali, ovvero un percorso preferenziale e differenziato per l’assistenza dei pazienti che arrivano con sintomi dovuti al caldo. Tra le raccomandazioni anche «il potenziamento del servizio di guardia medica»; e se sulla carta è tutto bello, è facilmente intuibile che - in una regione dove il servizio sanitario è al tracollo perché a corto di medici di base, di pediatri, di dottori negli ospedali - il codice calore rischia di diventare un’amara barzelletta estiva.

Situazione esplosiva

Il punto è che ai residenti in Sardegna, da qui a settembre si aggiungono come utenti del servizio sanitario centinaia di migliaia di turisti. Perciò vale citare ancora quanto ha detto nei giorni scorsi Emilio Montaldo, il presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Cagliari: «Gli ingressi nei pronto soccorso degli ospedali sardi sono esplosi: al Brotzu ci sono oltre cento pazienti al giorno. Moltissimi sono turisti che non hanno trovato una guardia turistica, e quest’affollamento distoglie il personale sanitario dall’assistenza dei codici rossi e gialli, cioè i più gravi. Meglio allora non stare male: attenti a non ferirvi e ai colpi di calore, quindi bevete molto e usate cappelli a falde larghe». ( p.s. )

