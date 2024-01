Ora è allarme per Karol e Giuseppe, scomparsi nel nulla 

«Prendette atto della situazione, stiamo parlando di due ragazzini, di due minorenni. Le ricerche devono mobilitare tutti. Adesso sono le otto di sera, in tanti stanno cercando Giuseppe e Karol. Ma non vedo macchine delle forze dell’ordine, un elicottero, personale dei Vigili del Fuoco. Bisogna cambiare decisamente passo, e subito»: Antonello Contini si muove in aperta campagna, alle porte di Olbia, e parla del figlio Giuseppe, del quale non si hanno più notizie dal giovedì scorso. Contini ieri sera stava battendo un ampio areale intorno alla città insieme a tante persone, amici e conoscenti. «L’angoscia è grande, anche perché ci sentiamo soli»: dice l’uomo.

Ormai, il caso dei due giovanissimi studenti olbiesi (Karol Canu, 17 anni, Giuseppe Contini, di 16) è diventato una vera emergenza. Karol ha necessità di assumere dei farmaci ed adesso è scoperto perché avrebbe dovuto farlo ieri. La madre del ragazzo è disperata. Antonello Contini spiega: «Io non ho mai visto Karol, non lo conosco. Ci dicono che i due ragazzi potrebbero essere insieme, ma non c’è la certezza. Ogni ipotesi è sul tavolo. Quella dell’allontanamento volontario, come quella di una situazione di permanenza forzata in un luogo. Adesso è notte, c’è freddo. Questi ragazzi potrebbero essere in condizioni tali da non potersi proteggere, curare e mangiare. Bisogna fare in fretta, bisogna cercarli con tutti i mezzi a disposizione». La madre di Karol Canu ha lanciato un appello: «Chi sa qualcosa parli, si faccia vivo, ci chiami». La macchina delle ricerche, coordinata dalla Prefettura, sino a questo si è mossa ipotizzando, come pista prioritaria, l’allontanamento volontario. Ma con il passare delle ore devono essere presi in considerazione altri scenari. I genitori dei due ragazzi sostengono che i loro figli non avrebbero mai lasciato le famiglie senza dare notizie di sè. E la situazione è sempre più angosciante.

