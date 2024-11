Ora di “RiCreazione” «Smontare e montare nuovi scenari di vita» 

C’è un momento in cui tutto si ferma: una pausa che non è vuoto, ma possibilità. È l’istante in cui le idee si rimescolano, la creatività si accende e le prospettive si moltiplicano. Questo è il senso della “RiCreazione”, il tema scelto per la decima edizione di Officine Permanenti dell’associazione IC. Dal 21 al 23, gli spazi della Ex Manifattura di Cagliari accoglieranno un festival che non è solo evento, ma un laboratorio multidisciplinare dove tecnica, ingegneria e cultura umanistica si incontrano per ripensare il presente e immaginare nuovi futuri. Il filo conduttore di questa edizione rievoca il momento in cui tutto si smonta per essere rimontato, dove la decostruzione apre la strada alla sperimentazione e l’assemblaggio si trasforma in un atto creativo; è l’eco della campanella che interrompe la routine, invitandoci a esplorare spazi di libertà e immaginare nuovi prototipi di futuro.

L’anniversario

Da 10 anni, infatti, le Officine Permanenti offrono uno spazio di rigenerazione e confronto, unendo il sapere tecnico alla creatività umanistica in una formula unica: 3 giornate, più 1 (il 14 dicembre), di incontri, riflessioni e spettacoli live per un’ edizione che segna un importante traguardo per un evento che si è consolidato come momento di riflessione collettiva, capace di intrecciare formazione e intrattenimento.

Gli obiettivi

«Parlando di “RiCreazione” vogliamo proporre una pausa attiva, un tempo per fermarsi, ripensare e rinnovare il nostro rapporto con il mondo», spiega Gianni Massa, direttore artistico del festival e presidente dell’associazione IC. «Officine è un luogo di sovrapposizione di linguaggi e idee, dove esplorare la complessità dei cambiamenti sociali e ambientali con approcci innovativi».

Il Premio

A collaborare all’organizzazione del festival, accanto a IC, ci sono l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, il Centro Studi Crespellani, il Circolo Rosselli e una rete di associazioni e collettivi partner. In questa edizione si unisce anche il Premio Nemo Propheta, dedicato a personalità sarde che si sono distinte nei settori della cultura e dello sport, promuovendo il valore della rigenerazione personale e collettiva. «Durante questa edizione i vincitori saranno premiati ciascuno da un artista, scelto specificamente per rappresentare ognuno di loro», ha detto Maria Sias presidente dell’associazione ICS.

Il calendario

La prima giornata, il 21, si aprirà alle 15.30 con un incontro con l’architetto Omar Caboni, dedicato alla sostenibilità e alla transizione energetica e proseguirà, alle 18, con la quinta edizione del Premio Nemo Propheta. Il 22 alle 15.30, l’ingegnere strutturista Antonio Vincis terrà un seminario sul recupero delle infrastrutture esistenti per la conservazione del patrimonio architettonico. Il tema della crisi idrica sarà al centro dell’incontro delle 17.30, dove Filippo Menga, in dialogo con Gianluca Cocco, presenterà il libro “Sete – Crisi idrica e capitalismo”. La serata prosegue con la narrazione interattiva “Alla scoperta dell’isola sconosciuta” di Franz Di Maggio e Nicola Agus, seguita da un dibattito sul ruolo della comunicazione istituzionale nei momenti di crisi, con interventi di Giovanni Grasso, portavoce della Presidenza della Repubblica, e del filosofo Silvano Tagliagambe. A chiudere la giornata sarà, alle 21, lo spettacolo teatrale “Processo alla transizione energetica” di Gianluca Medas, una rappresentazione originale che metterà in scena un processo simbolico sulle sfide della sostenibilità. Il 23 la giornata inizierà alle 18 con “Mascighé”, un reading musicale tratto dal romanzo di Giampaolo Manca. Alle 19.30, Giuseppina Vacca presenterà il premio Tesi di Laurea OIC, e per finire, alle 21, cii sarà la “Lectio Pop: Rumore”, un percorso tra musica e parole condotto da Gianni Massa e Azzurra Parisi. Il 14 dicembre, alle 19.30, Officine Permanenti tornerà con un appuntamento speciale: Gino Castaldo, critico musicale, dialogherà con Fabio Medda e Gianni Massa per esplorare come i cantautori italiani degli anni ’60 e ’70 abbiano anticipato i grandi cambiamenti sociali.

