Ora decolla il modello Baleari «Sconti per studenti e atleti» 

Il “modello Baleari”, da subito, per gli studenti maggiorenni. E forse anche per gli atleti che ogni weekend girano l’Italia per partecipare ai campionati nazionali. L’idea dell’assessore ai Trasporti è quella di sfruttare i 2,5 milioni di euro stanziati nella legge Finanziaria per il 2023 (diventeranno 6,5 nel 2024) per abbattere i prezzi dei biglietti di alcune categorie di passeggeri.

I nodi

Le risorse sono scarse – non a caso la Regione ha impugnato la Manovra sostenendo che i fondi siano insufficienti – e dunque è impensabile replicare il sistema in vigore a Maiorca, Ibiza e Minorca, dove i residenti hanno diritto a uno sconto del 75% su qualsiasi biglietto nazionale grazie a uno stanziamento di 271 milioni di euro all’anno. Ma l’intenzione è di iniziare a sperimentare quel modello con una platea ristretta di passeggeri. «Penso agli studenti con più di 18 anni, e agli atleti agonisti delle squadre locali che ogni settimana devono affrontare costose trasferte», dice l’assessore Antonio Moro, «ovviamente si tratta di un’ipotesi su cui discuteremo nei prossimi giorni». Il campo d'applicazione è vasto: l’intenzione è quella di garantire sconti sia sui voli nazionali che quelli con destinazioni europee.

La procedura

Venerdì è iniziato il cammino della nuova continuità territoriale. La Regione sta lavorando a un disegno di legge che disciplini diversi strumenti per migliorare lo stato dei collegamenti aerei. Rimarrà la “base” degli oneri di servizio pubblico – cioè l’insieme di regole su frequenze, capienze minime e tariffe agevolate – sulle tratte verso Fiumicino e Linate. E si aggiungeranno due nuovi canali di sostegno al settore. Il primo riguarderà le compagnie aeree: verranno rispolverati gli aiuti di co-marketing, che negli ultimi 15 anni hanno garantito lo sviluppo delle low cost. Le compagnie possono essere sostenute per l’apertura di nuove rotte: ora la normativa prevede che questa “stampella” possa essere assicurata solo nella fase di start-up, per tre anni, ma l’Enac è pronta a rivedere le linee guida alla luce delle modifiche all’articolo 119 della Costituzione. Per le isole questi aiuti non avranno scadenza. Ecco perché già nelle prossime settimane potrebbero esserci alcune novità. I soldi? Ci sono. La Regione ha a disposizione un fondo ricavato dai ribassi ottenuti con l’ultimo bando per la gestione della continuità territoriale. Il nodo principale riguarda la gestione dei fondi: fino ad ora sono stati gli aeroporti a erogare gli aiuti, mentre in futuro questo ruolo potrà essere anche della Regione.