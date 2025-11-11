«Ora conta solo la Torres» 

Sassari. Il Greco Ter inizia con le scuse dell’allenatore romano per la sua partenza, a stagione conclusa, senza rilasciare interviste dopo la choccante eliminazione della Torres dai playoff contro l’Atalanta. «Prima di rispondere alle domande ci tengo particolarmente a ritornare sul mio congedo nel finale di stagione: non è il mio modo di fare, c’erano rabbia e delusione e non mi sono comportato con rispetto verso la piazza e verso tutti».

Premessa che fa onore al tecnico chiamato (di nuovo) a risollevare le sorti di una squadra in crisi profonda: penultimo posto, peggior attacco della Serie C con sole 5 reti e vittoria che manca dalla prima giornata. Quella di sabato contro il Perugia (stadio “Vanni Sanna” alle 17,30) sarà valida per la quattordicesima giornata, prima di tre sfide contro concorrenti dirette (poi doppia trasferta a Livorno e Rimini) che indirizzeranno il resto della stagione. Di solito laconico, questa volta Alfonso Greco ha rilasciato un’intervista abbastanza lunga.

Mister Greco anche tre anni fa era stato richiamato, ma in Primavera, ora ha più tempo ma ci sono meno punti in classifica. Come la vede?

«C’è più tempo rispetto alla volta precedente ma la situazione è più critica per vari motivi. Credo che ora si debba pensare solo ed esclusivamente al bene della Torres per tirarci fuori da questa situazione tutti insieme».

Ha mai pensato che potesse tornare a Sassari?

«No. Pensavo che il mio ciclo a Sassari fosse finito e non pensavo di tornare, poi le cose cambiano. Ho avuto diversi contatti con altre squadre ma per un motivo o per un altro questi contatti non sono andati in porto, forse era destino. Quando c’è stata la possibilità non ho avuto problemi nell’accettare la chiamata e poi tengo particolarmente a questa città e a questa società».

Da dove si riparte e quali sono le priorità?

«Ripartiamo da oggi senza guardare a quello che è stato sino a ieri. Tiriamo una linea e guardiamo solo avanti. Le priorità? Servono punti, ma abbiamo le caratteristiche per farli giocando in un certo modo. Dobbiamo liberare la testa, sgomberarla dai pensieri, pensare a giocare, avere il gusto di fare la partita. Ho detto ai ragazzi di andare in campo con leggerezza pur mantenendo la rabbia e la voglia di vincere un contrasto. Le tre parole chiave sono consapevolezza, responsabilità e leggerezza».

Come ha trovato la squadra?

«Dopo il secondo allenamento vi dico che ho trovato ragazzi, quelli rimasti ma anche quelli nuovi, che hanno qualità e voglia di risollevarsi. Sappiamo che sarà dura ma pian piano sono sicuro che riusciremo a tirarci fuori da questa situazione, i presupposti ci sono. Dobbiamo riacquistare certezze sia in fase di possesso palla sia in fase di non possesso, poi è chiaro che i risultati aiuteranno».

Ha visto già giocare la Torres?

«Ho visto quasi tutte le partite della Torres ma anche quelle degli altri gironi».

L’attacco è stato rivoluzionato e non segna da otto gare, che fare?

«Ripeto, non consideriamo più il passato. Il gol non è solo un discorso di attaccanti, bisogna creare più occasioni possibili, mettere in grado di far gol anche gli altri».

L’esterno Liviero potrebbe rientrare in squadra?

«Potrebbe essere una soluzione ma non immediata perché non è in lista, quindi bisogna aspettare la riapertura del mercato a gennaio».

C’è stato qualche incontro in città in questi giorni che l’ha colpita particolarmente?

«Ho ricevuto tanti attestati di stima e questo fa piacere».

