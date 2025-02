Ora comanda il tortolì 

Atletico Cagliari 0

Tortolì 2

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Simula; Aime, Biondi, Atzori, Bevere; Antinori, Sanna; Cuccu, Ligas (22’ st Caddeo), Pinna (22’ st Montisci); Tumatis (37’ st Mereu). In panchina Polidetti, Farci, Morello, Pintor, A. Secci, Usai. Allenatore Madau.

Tortolì (3-5-2) : Tangianu; Marcich (23’ st Forense), De Zan, Rodrigues; Orrù, Pili, S. Loi (8’ st Rarinca), Ferrareis (8’ st Serra), Contu; Oses (23’ st Cocco), Pascual (23’ st Vincis). In panchina Doumbouya, Soro, E. Loi. Allenatore Mereu.

Arbitro : Zappino di Sassari.

Reti : 22’ pt Rodrigues, 26’ st Pili.

Note : ammoniti Ferrareis, Atzori, Serra, Cocco, Pili. Recupero 1’ pt - 4’ st.

Al Brugnera blitz del Tortolì che si impone 2-0 sull’Atletico Cagliari e conquista così la vetta della classifica. La gara offre subito diverse occasioni da rete, nonostante il terreno di gioco appesantito dalle forti piogge. Al 1’ ci provano gli ospiti con un tiro al volo di Oses che termina a lato. Al 13’ ancora il numero dieci va verso l’area, però il suo tiro viene bloccato in uscita da Simula. Al 14’ si vede in avanti l’Atletico con Ligas che calcia da fuori, blocca Tangianu. Al 15’ Tumatis riceve palla in area e conclude, trovando la respinta del portiere. Al 21’ Simula nega la rete deviando un colpo di testa angolato di Pascual.

La svolta

Al 22’ gli ospiti passano in vantaggio: Pascual spizza in area per Rodrigues che realizza di testa dal limite dell’area piccola. Al 40’ Orrù serve al centro per Ferrareis che si fa bloccare la conclusione da Simula. Nella ripresa i padroni di casa provano a scuotersi: al 2’ Antinori calcia da fuori ma la difesa respinge. Al 6’ Cuccu crossa per Sanna che di testa non inquadra lo specchio. Al 10’ Simula salva ancora i suoi bloccando un’insidiosa punizione di Marcich. Al 26’ la squadra di Mereu trova il raddoppio direttamente dalla bandierina con Pili che calcia verso la porta e beffa il portiere, grazie anche a una leggera deviazione. Nel finale i padroni di casa provano a riaprire la gara. Al 32’ Cuccu calcia dalla destra ma la difesa devia in angolo. Negli ultimi minuti Mereu va vicino al gol prima calciando fuori di pochissimo dal limite e poi di testa trovando la deviazione di Tangianu.

