«Ora ci spetta un posto in Giunta»  

Che fosse una tregua armata era prevedibile. Che durasse meno di 24 ore, forse un po’ meno. All’indomani del Consiglio comunale che ha segnato il riavvicinamento tra il gruppo misto e il centrodestra, una nuova bomba si abbatte sulla maggioranza di governo.

Botta e risposta

A sganciarla è il capogruppo di Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri, con un bersaglio ben preciso: l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. «È la delega più carente, non viene seguita a dovere dal punto di vista politico», tuona l’ex consigliere dei Riformatori.

Il diretto interessato non si scompone: «Non so a cosa si riferisca il consigliere Licheri - replica - Per quanto mi riguarda parlano i fatti, è sufficiente prendere atto dei cantieri già aperti e di quelli che saranno attivati nei prossimi mesi. Penso, in ogni caso, che l’unico luogo deputato per rivendicare le inefficienze sia l’Aula consiliare, per cui se ritiene che ce ne siano state, può presentare un’interrogazione per evidenziarle».

La proposta

Di fatto le parole di Gianfranco Licheri racchiudono un messaggio chiaro al primo cittadino (e ai gruppi che continuano a considerare l’accordo pre-elettorale una sorta di Bibbia sulla quale basare ogni decisione). «È ora di finirla di parlare di algoritmi. Per essere incisivi nella nostra azione amministrativa, dobbiamo essere rappresentati nell’esecutivo. Non deve essere necessariamente un componente del gruppo, potrebbe essere anche un tecnico a noi vicino», chiarisce. Una rivendicazione che arriva dopo giorni di segnali distensivi e soprattutto dopo la ricomposizione delle commissioni consiliari, con l’ingresso di Davide Tatti nel parlamentino competente in materia di Sport e Politiche giovanili.

«Risposte immediate»

Non è chiaro se le mire di Prospettiva Aristanis ricadano proprio sull’assessorato ai Lavori pubblici o se si punti ad un rimpasto in Giunta: certo è che il gruppo misto non vuole aspettare troppo, sicuramente non fino alle prossime regionali. «È un tempo biblico in politica, dobbiamo dare risposte alla città», conclude Licheri. Da una parte la richiesta potrebbe trovare sponda nell’asse Udc - Fratelli d’Italia (che in tutto pesano sette voti), ma i tre consiglieri rischiano di trovarsi davanti il muro formato da Psd’Az, Sardegna 20Venti, Forza Italia e Riformatori (che di voti ne contano sei).

L’assemblea torna il Aula il 16 maggio: per il centrodestra sarà un’altra settimana ad alta tensione.

