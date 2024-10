Ora c’è la Lazio nel mirino 

Nemmeno il tempo di fasciarsi la testa, e forse è meglio così. Il Cagliari ha subito ripreso la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini dopo la sconfitta di martedì col Bologna, in vista del prossimo impegno, lunedì alle 20.45 all’Olimpico contro la Lazio.

Il punto

Prima il solito confronto post gara tra staff tecnico e squadra, poi tutti in campo. Giusto un defaticante per chi ha giocato, lavoro più intenso e ritmi decisamente più alti per tutti gli altri. Per la sfida con i bianconcelesti, Nicola avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. Compreso Makoumbou, che ha scontato il turno di squalifica e potrebbe addirittura riprendersi una maglia da titolare. Kingstone e Jankto gli unici rossoblù ai box al momento.

Cagliari-Milan

Disponibili da oggi, intanto, i biglietti per la prossima partita casalinga, contro il Milan, in programma sabato 9 novembre alle 18. Potranno essere acquistati online nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate a partire dalle 16.

RIPRODUZIONE RISERVATA