Ora c’è anche Trepy nell’arco 

Dall’erbetta dell’Olimpico a quella di Asseminello in poche ore. I giocatori del Cagliari, rientrati nell’Isola nel cuore della notte attraverso un volo charter, si sono ritrovati già ieri mattina al Crai Sport Center per riprendere gli allenamenti in vista della prossima partita nella Capitale, in programma domenica pomeriggio contro la Lazio, stavolta.

Il punto

Giusto un lavoro di scarico, già oggi la preparazione entrerà nel vivo con un ritmo decisamente più elevato. Sotto i riflettori Winks, tradito dalla lombalgia nell’intervallo del match con il Bologna e assente pertanto martedì all’Olimpico contro la Roma. Ancora ieri sentiva un leggero fastidio alla schiena e si è limitato a un lavoro personalizzato. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno ma, visti i tempi così ravvicinati, non è escluso che staff tecnico e staff medico decidano comunque di preservarlo per non rischiare e di averlo così al top per la sfida successiva alla Domus col Frosinone. Considerate anche le buone risposte di Romano, per quanto abbia interpretato il ruolo in modo diverso, come era naturale che fosse, rispetto all’inglese.

Verso l’Olimpico

Dopo un lieve turnover con la Lazio, Pisacane potrebbe riproporre la formazione tipo domenica. Con una piccola-grande tentazione: Yael Trepy. All’attaccante francese, rientrato due mesi e mezzo dopo l’incidente in piscina, è bastata una manciata di minuti per ricordare a tutti il suo valore, al di là dell’aspetto emotivo. Al punto che l’allenatore rossoblù è tentato dal farlo giocare dal primo minuto contro la Lazio. «Finalmente il mio rientro settantuno giorni dopo l’incidente che mi ha insegnato tanto», il post liberatorio su Instagram di Trepy. «Ringrazio la famiglia, le persone più strette e i tifosi che mi hanno dato forza in tutto questo periodo». La partita è appena ricominciata. (f.g.)

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