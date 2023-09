ora c’è anche l’arsenal all’inseguimento del city 

Il Manchester City veleggia in vetta grazie alle cinque vittorie ottenute in cinque gare. Ma le inseguitrici non mollano di certo: staccate di due punti, sino a ieri, c’erano il Tottenham e il Liverpol. Le due formazioni sono state raggiunge a quota 13 dall’Arsenal che, nel posticipo, è andato a vincere in casa dell’Everton grazie alle rete messa a segno da Trossard al 69’. Una partita che, nonostante il risultato, non è mai stata in discussione: gli ospiti si erano portati avanti già al 20’ con Martinelli, imbeccato da Vieira; un controllo al Var ha rilevato, però, una posizione di fuorigioco e l’arbitro ha annullato il gol. Regolare, invece, la marcatura di Trossard imbeccato da Saka: la palla, dopo aver colpito il palo, si è insaccata.

L’altra gara giocata ieri ha confermato il pessimo stato di forma di un’altra grande: il Chelsea non è andato oltre il pareggio nella sfida in casa del Bournemouth. Non una grande partita dei “blues” che, però, possono prendersela anche contro la malasorte: al 14’ una conclusione di Jacksonè andata a sbattere sul palo sinistro. Al 51’, una conclusione di Sterling è finita sulla traversa e il successivo gol segnato da Colwill è stato annullato per fuorigioco. La squadra di Pochettino occupa, ora, il 14° posto, con cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte.

