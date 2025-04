Ora Caprile è il valore aggiunto del Cagliari 

Il secondo clean sheet in rossoblù, contro il Monza, è arrivato in una domenica tutto sommato tranquilla per la porta del Cagliari, senza parate eccezionali, dunque. Il paradosso per Elia Caprile che, da quando indossa la maglia rossoblù, ha sempre dovuto fare gli straordinari per salvare il risultato o la bandiera. Arrivato nell’Isola a gennaio in prestito dal Napoli, rappresenta indubbiamente il valore aggiunto per Davide Nicola che si è sbattuto non poco per riaverlo dopo lo scorso anno a Empoli dove domani pomeriggio, dunque, tornano entrambi da avversari (insieme agli altri due ex Luperto e Marin) in una sfida fondamentale per la salvezza. Una sfida per cuori forti. È saltata, invece, la sfida nella sfida con l’ex rossoblù Marco Silvestri, che si è infortunato a una mano. In porta, per i toscani, ci sarà il colombiano Devis Vasquez, che era partito titolare all’inizio della stagione ma non ha mai convinto del tutto.

Cagliari nel destino

La corsa salvezza si gioca anche (o soprattutto) in porta. E il pezzo forte ce l’ha il Cagliari, indubbiamente. A dir poco esplosivo l’impatto di Caprile, che ha un po’ tutto quello che viene chiesto a un portiere moderno, compreso un buon piede. A Napoli ha trovato la strada sbarrata da Meret, in Sardegna, invece, l’habitat ideale per esprimere il proprio talento e prendersi così la scena nel calcio che conta. Il presidente Tommaso Giulini - particolarmente sensibile alla categoria visti i suoi trascorsi tra i pali - starebbe addirittura pensando di riscattarlo a fine stagione (il prezzo è già stato fissato in 8 milioni). Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno a Luciano Spalletti che lo sta facendo monitorare dai suoi collaboratori da qualche settimana ormai. Potrebbe farlo addirittura personalmente domani a Empoli, dove il ct è di casa e dove è iniziato il percorso di Caprile in Serie A, la passata stagione.

Empoli nel cuore

L’avvio shock in Toscana per il portiere veronese (che arrivava dalla B col Bari e dalla finale dei playoff persa col Cagliari al 94’) tra l’esordio con papera (proprio contro la squadra della città dove è nato, l’Hellas), l’infortunio (qualche giorno dopo in allenamento) e altri due mesi di panchina (una volta rientrato a disposizione). Di fatto, il suo campionato con l’Empoli è iniziato il 22 dicembre contro la Lazio. O meglio ancora, il weekend successivo alla Unipol Domus dove ha parato un rigore a Nicolas Viola. Da quel momento, non è più uscito. E dopo averlo difeso sino alla salvezza, domani proverà a far cadere l’Empoli per salvare stavolta il Cagliari. «Devo tanto alla città di Empoli e alla squadra, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ma arrivo da avversario e spero di portare a casa qualcosa», ha tenuto a precisare domenica scorsa, subito dopo il successo sul Monza. «È una partita importante e ne siamo tutti consapevoli», ha aggiunto sbattendo la porta in faccia alle emozioni, per poi magari riaprirla domani al triplice fischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA