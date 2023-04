Ora Cannas spinge al massimo 

«Essere candidato sindaco di Tortolì è un onore, un onere e un impegno che mi prendo sulle spalle». Franco Pili è stato benedetto dall’assise del Pd. Lui, ingegnere di 61 anni con la passione per la storia e l’urbanistica, è espressione di un gruppo civico che ha raggiunto un accordo politico con i Dem. «Fare una cosa per il paese d’origine vale ancora di più. Speriamo che la comunità ci dia fiducia e capisca cosa vogliamo fare». Nella sua professione Pili, padre di cinque figli, pianifica e crea progetti. Sostiene che sia necessario abbandonare l’alveo burocratico: «La missione è rivolgerci all’elettorato con un linguaggio semplice ed efficace per arrivare a obiettivi comuni».

L’investitura

«L’assemblea ha votato in maggioranza per chiudere la coalizione con Franco Pili candidato sindaco. Siamo aperti alla società civile». È stato Filippo Cherchi, 37 anni, segretario Pd, a confermare l’accordo raggiunto nella tarda serata di venerdì. Quando il leader Dem parla di apertura alla società civile lo fa sostenendo che il concetto di apertura è di larghe vedute. «Stiamo incessantemente lavorando in sinergia sul programma con l’obiettivo primario lo sviluppo della cittadina e il coinvolgimento dei tortoliesi. Mettiamo in primo piano e come obiettivo imprescindibile il bene del nostro paese». Ieri i Dem e il gruppo Pili erano in riunione nel quartier generale di via Monsignor Virgilio dove erano riunite anche persone di fiducia dell’ingegnere, fra cui Gabriella Mucaria, Alfredo Ciampichetti e Antonio Ghironi.

Scenario

Le ultime concitate ore (150) sono infinite. Il countdown verso il 29 aprile, quando a mezzogiorno scade la presentazione delle liste, è cominciato. Nello scenario politico ci sono geometrie variabili e il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. Perché è vero che sembra (quasi) tutto definito, con tre liste ufficiali (Lara Depau, Marcello Ladu e Franco Pili) e una quarta in fase embrionale, ma è tutt’altro che illusorio dire che tra oggi e domani il quadro possa subire uno scossone. Intanto Cannas va al massimo. L’ex sindaco, animato da un indomabile spirito di orgoglio dopo il crollo del suo impero amministrativo durato otto anni e mezzo, lavora a un obiettivo: costituire una lista mantenendo aperte tutte le opzioni possibili. Ieri pomeriggio Massimo Cannas e i suoi fedelissimi erano al tavolo con Vito Cofano, la soluzione per guidare la civica.