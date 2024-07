Ora Berrettini sfida Tsitsipas 

Ancora una vittoria. Matteo Berrettini ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Gstaad (Svizzera) e in semifinale affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che ha eliminato Fabio Fognini. Il romano n. 82 Atp (ma salirà di 20 posti) ha avuto la meglio sul rivale imponendosi in due set, sempre al tie break, col punteggio di 7-6 (7), 7-6 (2).

Non è andata bene a Luciano Darderi, che è stato eliminato dal torneo di Amburgo, dove per la prima volta in carriera era approdato ai quarti di finale di un Atp 500. L'italiano nato in Argentina, che debutterà in maglia azzurra ai Giochi di Parigi, è stato sconfitto per 2-6, 6-4, 6-3 dall'argentino Sebastian Baes, n.19 del ranking e 3 del seeding.

RIPRODUZIONE RISERVATA