«Ora basta, meglio un commissario» 

«A questo punto, meglio il commissario». Roberta Manca, segretaria provinciale della Cgil, non fa tanti giri di parole. Sulla crisi che da quasi tre mesi paralizza Palazzo degli Scolopi è severa: «C’è quasi imbarazzo a parlare della situazione - tuona - ormai è chiaro sia solo un problema legato alle poltrone: per rispetto alla città la Giunta si sarebbe dovuta dimettere da tempo». E non è una voce fuori dal coro.

I ritardi

A distanza di quasi due mesi dall’incontro che il sindaco Massimiliano Sanna aveva convocato con l’obiettivo di stringere un “Patto per la città” con le parti sociali, poco o nulla si è mosso. L’invito a risolvere al più presto la situazione politica all’interno del centrodestra per recuperare il tempo perso sono caduti nel vuoto. Nonostante le rassicurazioni del primo cittadino che a metà agosto, dopo aver reintegrato tre assessori, assicurava: «Entro fine mese il completamento dell’esecutivo». Sul calendario è apparso settembre, ma quattro caselle sono ancora vuote e l’attività amministrativa procede molto a rilento.

«Contano i loro affari»

«In quell’incontro di luglio il sindaco è riuscito a mettere assieme forze sociali, associazioni e sindacati su un obiettivo comune, lavorare sinteticamente per il bene della città - va avanti Manca - peccato che la parte politica continui a badare solo ai suoi affari».

Preoccupazioni condivise dalla direttrice della Confcommercio, Sara Pintus: «Troppo tempo sprecato; l’auspicio è che la Giunta venga completata quanto prima e che i componenti si attivino al più presto per affrontare le emergenze del comparto. E non mi riferisco solo al mercato civico, che meriterebbe un libro a parte, ma al decoro, al regolamento dei dehor, alla questione dei posteggi isolati solo per citare qualche esempio».

«Incomprensibile»

Per Marco Franceschi, segretario generale della Confartigianato, «la strategia adottata dal sindaco è incomprensibile. L’attendismo non fa bene alla città così come il “congelamento delle deleghe” non ha prodotto alcun risultato, significa generare ritardi nell’ordinario e nello straordinario. Se poi la soluzione sarà un esecutivo fotocopia, allora proprio non capiamo il senso di questa crisi: l’equilibrio della maggioranza sarà sempre precario».

Il rischio, secondo Gabriele Chessa (Legacoop) , è di perdere il treno dei finanziamenti ministeriali: «Quella del Pnrr è un’occasione che non capita ogni giorno: non essere operativi e pronti a cogliere tutte le opportunità è certamente grave».

Crisi al buio

Nel centrodestra, intanto, si va avanti al buio. Nessuno sembra conoscere realmente le intenzioni di Massimiliano Sanna che ancora tiene sulle spine anche i due partiti in teoria blindati, Forza Italia e Sardegna 20Venti. Alla finestra restano anche l’Udc e Fratelli d’Italia. Ma se per il primo la conferma di Antonio Franceschi è scontata, il secondo sembrerebbe avere più di una riserva sull’ex assessora Rossana Fozzi. E trovare la sostituta sembra più difficile del previsto.

