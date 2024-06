«Ora basta, mai più una tragedia come quella di Satnam» 

Mai più un caso come quello di Satnam Singh. È ciò che hanno chiesto, con forza, i manifestanti riuniti ieri in piazza Garibaldi alla protesta organizzata da Codisard, Coordinamento diaspore Sardegna.

Sulla scia della manifestazione di Latina per protestare contro l’assurda morte del bracciante agricolo indiano, abbandonato dal datore di lavoro dopo aver perso un braccio con un macchinario, si sono ritrovati in piazza rappresentanti della comunità indiana, pakistana e senegalese, nel ricordo di Satnam ma anche per accendere i riflettori sul problema del caporalato e del lavoro nero.

«Condividiamo il dolore della famiglia di Satnam Singh e di tutta la comunità indiana. Siamo qui per loro ma anche per tutte le altre vittime del lavoro sommerso che svolgono le proprie mansioni in condizioni disumane. È ora di dire basta», riferisce Elizabeth Rijo, presidente di Codisard, secondo la quale l’unica strada è quella di «combattere il lavoro sommerso cercando di essere presenti e costanti con i controlli nelle aziende. Le associazioni possono collaborare con le istituzioni, sia per legiferare sia per i successivi controlli».

La proposta di Codisard, avanzata già sabato scorso al convegno “Tutta un’Altra Storia”, è quella di istituire una norma per premiare le aziende virtuose che dimostrino di avere a cuore la tutela dei lavoratori, oltre a combattere le discriminazioni verso quelli stranieri. «Senza inclusione le persone migranti continueranno sempre ad auto-ghettizzarsi, e questo favorisce fenomeni come il caporalato, che è una forma moderna di schiavitù», continua Rijo.

In rappresentanza della comunità indiana cagliaritana ha parlato Jasvir Bhela, presidente dell’associazione “Singh Sava” e originaria della regione del Punjabi, proprio come il bracciante scomparso. «Sono vicina alla famiglia di Satnam non come indiana, ma come essere umano. È inammissibile che un lavoratore che lascia il suo Paese e la sua famiglia per cercare una vita migliore possa essere trattato in questo modo, persino un animale sarebbe stato soccorso e non abbandonato così».

