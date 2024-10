«Ora basta  coi massacri di bambini» 

VATICANO. «Si ponga fine all’escalation, si metta al primo posto il rispetto della vita umana. Troppe vittime innocenti! Troppi bambini massacrati!». È accorato l’appello del Papa nella messa che chiude il sinodo dei vescovi. «Per favore - chiede Francesco dalla finestra del Palazzo apostolico - continuiamo a pregare per la pace, specialmente in Ucraina, Palestina, Israele, Libano, perché si ponga fine all’escalation e si metta al primo posto il rispetto della vita umana, che è sacra! Le prime vittime, lì, sono tra la popolazione civile: lo vediamo tutti i giorni. Troppe vittime innocenti! Vediamo ogni giorno immagini di bambini massacrati. Troppi bambini! Preghiamo per la pace». Francesco ricorda che oggi si aprirà a Ginevra «un’importante Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, a 75 anni dalle Convenzioni di Ginevra» e poi: «È triste vedere come nella guerra, da qualche parte, si distruggono gli ospedali e le scuole». «Soprattutto in questi tempi di grandi sofferenze e tensioni - aggiunge Francesco - incoraggio quanti sono impegnati a livello locale per il dialogo e per la pace». Oltre a commemorare il prete gesuita di origini indigene Marcelo Perez Perez, assassinato domenica scorsa nel Chiapas, e a dirsi vicino alle popolazioni delle Filippine colpite dal ciclone, Bergoglio rileva: «Oggi abbiamo concluso il Sinodo dei Vescovi. Preghiamo perché tutto quello che abbiamo fatto in questo mese vada avanti per il bene della Chiesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA