«Ora avanti con il Collegato» Ma le opposizioni fanno muro 

Si chiude un fronte di problemi e se ne apre subito un altro. Al vertice di Villa Devoto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ribadito che adesso la priorità per l’Assemblea sarda è lavorare sul collegato alla Finanziaria 2023. L’approdo del disegno di legge in Aula risale a dieci giorni fa, ma era stato rinviato per lasciare spazio alla discussione delle mozioni dell’opposizione sugli ospedali. Esame slittato a sua volta a causa dei noti attriti in maggioranza sul tema. Tanto da portare le opposizioni ad annunciare che sarebbero rientrate in Aula solo per discutere i due documenti che chiedono il ritiro della delibera del 1° giugno sulla realizzazione di quattro nuovi presidi nell’Isola. Ora che il centrodestra ha fatto sintesi, il presidente dell’Assemblea Pais insiste per ripartire con il collegato, sostenendo che, sugli ospedali, «ho preso l’impegno in commissione con i capigruppo e i sindacati di riconvocare una seduta della sesta alla presenza dell’assessore. Bisogna accelerare sul collegato che ha al proprio interno norme di fondamentale importanza, per esempio gli interventi sull’urbanistica, sugli enti locali». Quanto alle mozioni, «non c’è alcuna intenzione di evitare il dibattito sulla sanità, e se la conferenza dei capigruppo dovesse assumere determinazioni differenti, le seguiremo. Ma c’è l’assoluta volontà di iniziare quanto prima possibile la discussione sul collegato».

Il muro dell’opposizione

Ma di saltare le mozioni le forze di minoranza non ne vogliono sapere. «Come abbiamo già detto, per noi non c’è alternativa alla discussione delle mozioni sui nuovi ospedali», ha ribadito ieri il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «tutto il resto è una pantomima inaccettabile sulla pelle dei sardi. Quindi: Pais non si sogni nemmeno di sovvertire quanto già deciso. Se vuole comportarsi da segretario della Lega nord si dimetta prima dal ruolo di presidente del Consiglio». Infatti, aggiunge, «non è accettabile che temi cari a tutti i sardi, come lo è la sanità, siano discusse a porte chiuse nei vertici di Villa devoto. Si sappia, sin da ora, che di fronte a una forzatura delle regole e del senso delle istituzioni utilizzeremo tutti i mezzi per far valere le nostre ragioni». E, aggiunge Cesare Moriconi (primo firmatario della mozione del Pd), «l’ordine dei lavori è già stabilito, e il tema ospedali non passa in secondo piano a seconda dei chiari di luna della maggioranza. Nessuna disponibilità a declassare le mozioni ad un accessorio marginale della discussione in Aula». (ro. mu.)

